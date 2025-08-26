«Кайрат» победил «Селтик» и сотворил историю в Лиге чемпионов

Несмотря на домашние трибуны, «Кайрат» с первых минут оказался под давлением соперника. Гости из Глазго чаще контролировали мяч, тогда как команда Рафаэля Уразбахтина делала акцент на быстрые атаки и доставку мяча в чужую штрафную.
В первом тайме команды нанесли по два удара, но лишь «Селтику» удалось попасть в створ — Темирлан Анарбеков уверенно справился с выстрелом шотландцев.
Во втором тайме алматинцы получили отличный шанс открыть счёт: голкипер «Селтика» нарушил правила, взяв мяч в руки после паса своего защитника. Судья назначил свободный удар в пределах штрафной, но «Кайрат» не сумел извлечь максимум из ситуации. На последних минутах уже гости могли вырвать победу — нападающий выскочил один на один с Анарбековым, однако удар оказался неточным.
90 минут завершились вничью — 0:0. В дополнительное время команды также не смогли поразить ворота друг друга, и судьбу матча решила серия пенальти. В ней сильнее оказался «Кайрат» (3:2), который впервые в своей истории оформил выход в основной этап Лиги чемпионов. В свою очередь, «Селтик» продолжит борьбу в Лиге Европы.
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти