«Кайрат» победил «Селтик» и сотворил историю в Лиге чемпионов

В Алматы завершился ответный матч решающей стадии Лиги чемпионов между местным «Кайратом» и шотландским «Селтиком», передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Болат Айтмолда

Несмотря на домашние трибуны, «Кайрат» с первых минут оказался под давлением соперника. Гости из Глазго чаще контролировали мяч, тогда как команда Рафаэля Уразбахтина делала акцент на быстрые атаки и доставку мяча в чужую штрафную.

В первом тайме команды нанесли по два удара, но лишь «Селтику» удалось попасть в створ — Темирлан Анарбеков уверенно справился с выстрелом шотландцев.

Во втором тайме алматинцы получили отличный шанс открыть счёт: голкипер «Селтика» нарушил правила, взяв мяч в руки после паса своего защитника. Судья назначил свободный удар в пределах штрафной, но «Кайрат» не сумел извлечь максимум из ситуации. На последних минутах уже гости могли вырвать победу — нападающий выскочил один на один с Анарбековым, однако удар оказался неточным.

90 минут завершились вничью — 0:0. В дополнительное время команды также не смогли поразить ворота друг друга, и судьбу матча решила серия пенальти. В ней сильнее оказался «Кайрат» (3:2), который впервые в своей истории оформил выход в основной этап Лиги чемпионов. В свою очередь, «Селтик» продолжит борьбу в Лиге Европы.

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
