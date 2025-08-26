«Кайрат» победил «Селтик» и сотворил историю в Лиге чемпионов

В первом тайме команды нанесли по два удара, но лишь «Селтику» удалось попасть в створ — Темирлан Анарбеков уверенно справился с выстрелом шотландцев.



Во втором тайме алматинцы получили отличный шанс открыть счёт: голкипер «Селтика» нарушил правила, взяв мяч в руки после паса своего защитника. Судья назначил свободный удар в пределах штрафной, но «Кайрат» не сумел извлечь максимум из ситуации. На последних минутах уже гости могли вырвать победу — нападающий выскочил один на один с Анарбековым, однако удар оказался неточным.