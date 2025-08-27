«Мы должны быть честными». Тренер «Селтика» — о поражении «Кайрату» в ЛЧ

В основное и дополнительное время забитых голов зафиксировано не было. В серии пенальти победил «Кайрат» — 3:2 и впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
"Если ты не забиваешь в таких матчах, то все может случится. Это была плохая игра. Плохо, то так, мы сыграли. Хотели бы снова вернуться в группу Лиги чемпионов. Мы должны быть честными. Лига чемпионов требует гораздо большего. Мы расстроены. Нет оправданий. Наши болельщики проделали большой путь. Мы расстроены и из-за них. Я бы хотел выразить им нашу благодарность. Их усилия, деньги. Мы должны были их отблагодарить. Шансов было достаточно.
Мы должны поздравить «Кайрат». Я не сомневаюсь у них будет результат в группе.
Лига чемпионов замечательный турнир. Нам надо быть едиными. Для нас будет длинный путь назад. У нас возможно есть проблемы с качеством состава. Мы должны были забивать выигрывать дома. Мы не заслужили в этом году играть в Лиге чемпионов«, — заявил наставник “Селтика”.
Отметим, что в первой игре в Глазго была зафиксирована ничья. Таким образом, «Селтик» ожидает выступление в Лиге Европы.
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти