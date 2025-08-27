Ричмонд
«Мы должны быть честными». Тренер «Селтика» — о поражении «Кайрату» в ЛЧ

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал исход ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В основное и дополнительное время забитых голов зафиксировано не было. В серии пенальти победил «Кайрат» — 3:2 и впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

"Если ты не забиваешь в таких матчах, то все может случится. Это была плохая игра. Плохо, то так, мы сыграли. Хотели бы снова вернуться в группу Лиги чемпионов. Мы должны быть честными. Лига чемпионов требует гораздо большего. Мы расстроены. Нет оправданий. Наши болельщики проделали большой путь. Мы расстроены и из-за них. Я бы хотел выразить им нашу благодарность. Их усилия, деньги. Мы должны были их отблагодарить. Шансов было достаточно.

Мы должны поздравить «Кайрат». Я не сомневаюсь у них будет результат в группе.
Лига чемпионов замечательный турнир. Нам надо быть едиными. Для нас будет длинный путь назад. У нас возможно есть проблемы с качеством состава. Мы должны были забивать выигрывать дома. Мы не заслужили в этом году играть в Лиге чемпионов«, — заявил наставник “Селтика”.

Отметим, что в первой игре в Глазго была зафиксирована ничья. Таким образом, «Селтик» ожидает выступление в Лиге Европы.

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти