Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в общий этап Лиги чемпионов

В раунде плей-офф квалификации норвежская команда оказалась сильнее австрийского «Штурма».

Источник: AP 2024

ТАСС, 26 августа. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 1:2 уступил австрийскому «Штурму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, но вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Австрии.

Первый матч завершился победой «Будё-Глимт» со счетом 5:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков пропустил матчи из-за травмы. Австрийский клуб сыграет в общем этапе Лиги Европы.

В общем этапе Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами в составе. За казахстанский «Кайрат» выступает защитник Егор Сорокин, во французском «Пари Сен-Жермен» играет вратарь Матвей Сафонов, в «Монако» — полузащитник Александр Головин.

Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы — 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы — 24 сентября.

Штурм
2:1
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Worthersee Stadion
Главные тренеры
Юрген Зоймель
Хьетиль Кнутсен
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти