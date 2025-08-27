«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в общий этап Лиги чемпионов

ТАСС, 26 августа. Норвежский «Будё-Глимт» со счетом 1:2 уступил австрийскому «Штурму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов, но вышел в общий этап турнира. Встреча прошла в Австрии.
Первый матч завершился победой «Будё-Глимт» со счетом 5:0. В обеих встречах ворота норвежской команды защищал россиянин Никита Хайкин. Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков пропустил матчи из-за травмы. Австрийский клуб сыграет в общем этапе Лиги Европы.
В общем этапе Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами в составе. За казахстанский «Кайрат» выступает защитник Егор Сорокин, во французском «Пари Сен-Жермен» играет вратарь Матвей Сафонов, в «Монако» — полузащитник Александр Головин.
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа, Лиги Европы — 29 августа. Общий этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября, Лиги Европы — 24 сентября.
Юрген Зоймель
Хьетиль Кнутсен
