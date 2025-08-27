«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в общий этап Лиги чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов сыграют четыре команды с российскими футболистами в составе. За казахстанский «Кайрат» выступает защитник Егор Сорокин, во французском «Пари Сен-Жермен» играет вратарь Матвей Сафонов, в «Монако» — полузащитник Александр Головин.