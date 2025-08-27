«Но вы и заварили кашу». Уразбахтин — о триумфе «Кайрата», герое матча и звездах ЛЧ

— Задача была выиграть чемпионат, Кубок и пробиться в группу еврокубков. Может, мы не думали, что попадем в основной этап Лиги чемпионов. Но минимум, желали оказаться в группе Лиге чемпионов. Но, все пошло таким образом, что мы оказались тут. Я ребятам говорю «но вы и заварили кашу». Но пока про задачи не будем.