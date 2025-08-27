«Но вы и заварили кашу». Уразбахтин — о триумфе «Кайрата», герое матча и звездах ЛЧ

В основное и дополнительное время забитых голов зафиксировано не было. В серии пенальти победил «Кайрат» — 3:2 и впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
— Готовился ли Анарбеков, даже если бы не был травмирован Заруцкий, к серии пенальти?
— Мы думали о таком в Словакии. Но решили ничего тогда не менять. Сейчас мне тренер вратарей сказал, что Темирлан отстоит уверенно. Он их знает. Все, в принципе так и произошло.
— Какие задачи после выхода в группу Лиги чемпионов?
— Задача была выиграть чемпионат, Кубок и пробиться в группу еврокубков. Может, мы не думали, что попадем в основной этап Лиги чемпионов. Но минимум, желали оказаться в группе Лиге чемпионов. Но, все пошло таким образом, что мы оказались тут. Я ребятам говорю «но вы и заварили кашу». Но пока про задачи не будем.
— Какого соперника хотите в Лиге чемпионов?
— Абсолютно не думал об этом. Перед игрой показали ребятам команды, которые уже там — одни гранды. Мы еще распечатали фотографии и повесили их в раздевалке. Это было мое решение, чтобы ребята видели эти команды. Хочется именитых соперников. Может раз в жизни с ними сыграешь.
Еще бы у нас стадион был бы как в Глазго, чтобы сыграть при своих зрителях.
— Много травмированных как будет восстановление как совмещать в чемпионате и в еврокубках
— У нас задача стать чемпионами. Будем биться до конца. Повреждения в основном мышечные. Мы не привыкли долгое время играть в таком графике. Но, у нас есть ребята, которые могут заменить других и воспользоваться своим шансом.
— Готовы ли вы возглавить сборную Казахстана?
— Я о таком не слышал. Мне рано пока тренировать сборную. Я здесь делаю первые шаги.
— Считаете ли вы себя лучшим тренером в истории «Кайрата»? Ранее лучшим называли Владимира Вайсса, которого вы обыграл.
— Нет, я не считаю себя таким. Я хожу по земле, мне еще многому учиться.
— Когда мы увидим Заруцкого, Зарию и Эдмилсона?
— Заруцкий предположительно должен восстановиться в течении месяца. Эдмилсон тоже недолго будет не в строю. Зариа? У него микронадрыв. Может неделя, может больше. У него было болезненное столкновение в Словакии. Думали просто ушиб, но повреждение оказалось тяжелее.
Отметим, что в первой игре в Глазго была зафиксирована ничья, но по сумме двух игр в основной этап Лиги чемпионов прошел «Кайрат». Что касается «Селтика», то его ожидает выступление в Лиге Европы.
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
