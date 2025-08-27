Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

«Но вы и заварили кашу». Уразбахтин — о триумфе «Кайрата», герое матча и звездах ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин подвел итоги ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против шотландского «Селтика», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

В основное и дополнительное время забитых голов зафиксировано не было. В серии пенальти победил «Кайрат» — 3:2 и впервые в своей истории вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

— Готовился ли Анарбеков, даже если бы не был травмирован Заруцкий, к серии пенальти?

— Мы думали о таком в Словакии. Но решили ничего тогда не менять. Сейчас мне тренер вратарей сказал, что Темирлан отстоит уверенно. Он их знает. Все, в принципе так и произошло.

— Какие задачи после выхода в группу Лиги чемпионов?

— Задача была выиграть чемпионат, Кубок и пробиться в группу еврокубков. Может, мы не думали, что попадем в основной этап Лиги чемпионов. Но минимум, желали оказаться в группе Лиге чемпионов. Но, все пошло таким образом, что мы оказались тут. Я ребятам говорю «но вы и заварили кашу». Но пока про задачи не будем.

— Какого соперника хотите в Лиге чемпионов?

— Абсолютно не думал об этом. Перед игрой показали ребятам команды, которые уже там — одни гранды. Мы еще распечатали фотографии и повесили их в раздевалке. Это было мое решение, чтобы ребята видели эти команды. Хочется именитых соперников. Может раз в жизни с ними сыграешь.

Еще бы у нас стадион был бы как в Глазго, чтобы сыграть при своих зрителях.

— Много травмированных как будет восстановление как совмещать в чемпионате и в еврокубках

— У нас задача стать чемпионами. Будем биться до конца. Повреждения в основном мышечные. Мы не привыкли долгое время играть в таком графике. Но, у нас есть ребята, которые могут заменить других и воспользоваться своим шансом.

— Готовы ли вы возглавить сборную Казахстана?

— Я о таком не слышал. Мне рано пока тренировать сборную. Я здесь делаю первые шаги.

— Считаете ли вы себя лучшим тренером в истории «Кайрата»? Ранее лучшим называли Владимира Вайсса, которого вы обыграл.

— Нет, я не считаю себя таким. Я хожу по земле, мне еще многому учиться.

— Когда мы увидим Заруцкого, Зарию и Эдмилсона?

— Заруцкий предположительно должен восстановиться в течении месяца. Эдмилсон тоже недолго будет не в строю. Зариа? У него микронадрыв. Может неделя, может больше. У него было болезненное столкновение в Словакии. Думали просто ушиб, но повреждение оказалось тяжелее.

Отметим, что в первой игре в Глазго была зафиксирована ничья, но по сумме двух игр в основной этап Лиги чемпионов прошел «Кайрат». Что касается «Селтика», то его ожидает выступление в Лиге Европы.

Кайрат
0:0
По пенальти: 3:2
Основное время: 0:0 (0:0)
Селтик
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Брендан Роджерс
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти