Александр Мостовой: отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил российского вратаря «Будё‑Глимт» Никиту Хайкина с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

— Отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов, потому что он занимался футболом вместе с моим сыном. Я их возил на тренировки. Будем наблюдать, следить и желать самого наилучшего им с «Будё-Глимтом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.

Штурм
2:1
Первый тайм: 0:0
Буде-Глимт
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Worthersee Stadion
Главные тренеры
Юрген Зоймель
Хьетиль Кнутсен
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти