Александр Мостовой: отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов

— Отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов, потому что он занимался футболом вместе с моим сыном. Я их возил на тренировки. Будем наблюдать, следить и желать самого наилучшего им с «Будё-Глимтом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, «Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
26.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Worthersee Stadion
Главные тренеры
Юрген Зоймель
Хьетиль Кнутсен
