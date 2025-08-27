Двумя голами обернулся матч «Актобе» в Лиге чемпионов

Первая половина встречи складывалась равно, но на 40-й минуте счёт открыла Марта Пандини, а буквально через минуту в следующей атаке Джулия Галли удвоила преимущество «Ромы».
Теперь «Актобе» продолжит борьбу за третье место квалификационного турнира в группе 2 — казахстанская команда встретится с проигравшим пары между пражской «Спартой» (Чехия) и датским «Норшелланном». Победитель этого противостояния сразится с «Ромой» в финальном матче квалификации второго раунда ЛЧ. Обе встречи запланированы на 30 августа.