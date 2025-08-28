Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос об усилении «Кайрата» перед Лигой чемпионов

— С этим проблема — есть определённое количество легионеров в заявке. А у нас уже все позиции заняты. У многих ребят контракты до конца года, у кого-то — до следующего сезона. Мы физически никого не сможем пригласить. Как минимум до конца года будем играть теми, кто есть в нашем распоряжении. Если бы были свободные позиции, мы бы, конечно, смотрели какие-то усиления. Но в этом году — точно нет, на следующий — возможно, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.