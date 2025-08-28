«Кайрат» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов

В плей-офф напрямую выйдут восемь лучших команд общей таблицы, а также победители стыковых матчей, в которых сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е. Проигравшие в этих встречах, а также команды, расположившиеся с 25-го по 36-е место, завершат участие в еврокубках — теперь понижения в Лигу Европы больше не предусмотрено.