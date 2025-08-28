Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
2
:
Шкендия
0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
2
:
Акрон
0
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
«Кайрат» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Сегодня, 28 августа, «Кайрат» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Жеребьёвка прошла в Монако, сообщают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

С кем сыграет «Кайрат» на общем этапе

Алматинский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (дома), миланским «Интером» (в гостях), бельгийским «Брюгге» (дома), лондонским «Арсеналом» (в гостях), греческим «Олимпиакосом» (дома), лиссабонским «Спортингом» (в гостях), кипрским «Пафосом» (дома) и датским «Копенгагеном» (в гостях).

Когда пройдут матчи Лиги чемпионов?

Общий этап

  • Тур 1: 16—18 сентября 2025 года
  • Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года
  • Тур 3: 21/22 октября 2025 года
  • Тур 4: ⅘ ноября 2025 года
  • Тур 5: 25/26 ноября 2025 года
  • Тур 6: 9/10 декабря 2025 года
  • Тур 7: 20/21 января 2026 года
  • Тур 8: 28 января 2026 года

Плей-офф

  • Стыковые матчи: 17/18 и 24/25 февраля 2026 года
  • ⅛ финала: 10/11 и 17/18 марта 2026 года
  • Четвертьфиналы: ⅞ и 14/15 апреля 2026 года
  • Полуфиналы: 28/29 апреля и ⅚ мая 2026 года
  • Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт)

Каждая команда проведёт по восемь игр — дома и на выезде.

В плей-офф напрямую выйдут восемь лучших команд общей таблицы, а также победители стыковых матчей, в которых сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е. Проигравшие в этих встречах, а также команды, расположившиеся с 25-го по 36-е место, завершат участие в еврокубках — теперь понижения в Лигу Европы больше не предусмотрено.