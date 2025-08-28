«Кайрат» сыграет с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов

С кем сыграет «Кайрат» на общем этапе
Алматинский клуб сыграет с мадридским «Реалом» (дома), миланским «Интером» (в гостях), бельгийским «Брюгге» (дома), лондонским «Арсеналом» (в гостях), греческим «Олимпиакосом» (дома), лиссабонским «Спортингом» (в гостях), кипрским «Пафосом» (дома) и датским «Копенгагеном» (в гостях).
Когда пройдут матчи Лиги чемпионов?
Общий этап
- Тур 1:
16—18 сентября2025 года
- Тур 2: 30 сентября — 1 октября 2025 года
- Тур 3: 21/22 октября 2025 года
- Тур 4: ⅘ ноября 2025 года
- Тур 5: 25/26 ноября 2025 года
- Тур 6: 9/10 декабря 2025 года
- Тур 7: 20/21 января 2026 года
- Тур 8: 28 января 2026 года
Плей-офф
- Стыковые матчи: 17/18 и 24/25 февраля 2026 года
- ⅛ финала: 10/11 и 17/18 марта 2026 года
- Четвертьфиналы: ⅞ и 14/15 апреля 2026 года
- Полуфиналы: 28/29 апреля и ⅚ мая 2026 года
- Финал: 30 мая 2026 года (Будапешт)
Каждая команда проведёт по восемь игр — дома и на выезде.
В плей-офф напрямую выйдут восемь лучших команд общей таблицы, а также победители стыковых матчей, в которых сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е. Проигравшие в этих встречах, а также команды, расположившиеся с 25-го по 36-е место, завершат участие в еврокубках — теперь понижения в Лигу Европы больше не предусмотрено.