Уразбахтин: На фоне «Реала» и «Интера» «Кайрат» выглядит крошечным, но мы рады жребию

Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе всё возможно. Есть домашние матчи — надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелётов. Мы будем биться и отдавать все свои силы«, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.