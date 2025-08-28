Уразбахтин: На фоне «Реала» и «Интера» «Кайрат» выглядит крошечным, но мы рады жребию

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Брага
2
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Виртус
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
25.00
X
9.50
П2
1.11
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Серветт Ж
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.00
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Легия
1
:
Хайберниан
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Майнц
1
:
Русенборг
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.40
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
перерыв
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
Все коэффициенты
П1
40.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Лига конференций
перерыв
Динамо Тр
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.55
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
ФКСБ
1
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.00
П2
80.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.00
П2
42.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.40
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.53
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
1
Все коэффициенты
П1
64.00
X
5.90
П2
1.17
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брённбю
1
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
2
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Баник О
0
:
Целе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.50
П2
1.05
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Арда
1
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.52
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
1
:
Полесье
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
4.40
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
3
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
доп. время
Лудогорец
3
:
Шкендия
1
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Уразбахтин: На фоне «Реала» и «Интера» «Кайрат» выглядит крошечным, но мы рады жребию

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин отреагировал на результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов для своей команды.

Источник: ФК "Кайрат"

На указанной стадии казахстанский клуб встретится с мадридским «Реалом» (дома), «Интером», «Брюгге» (дома), «Арсеналом», «Олимпиакосом» (дома), «Спортингом», «Пафосом» (дома), «Копенгагеном».

«Радует, что сыграем с “Реалом”. Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали. Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть “Реал”, “Интер”, “Арсенал” — классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними.

Результатами жеребьёвки довольны. «Реал» — клуб, который не нуждается в каких-то объяснениях. «Интер» последние годы играл в Лиге чемпионов. Тот же «Арсенал» играл в полуфинале и постоянно бьётся за чемпионство в Англии. «Брюгге», «Спортинг», «Олимпиакос», «Пафос» и «Копенгаген» — топ-команды. Они стали чемпионами своих стран. Уровень очень серьёзный.

Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе всё возможно. Есть домашние матчи — надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелётов. Мы будем биться и отдавать все свои силы«, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.