«Кайрат» вошёл в историю Лиги чемпионов после жеребьёвки

«Кайрат» совершит самую длинную поездку в истории Лиги чемпионов.
Одним из соперников казахстанского клуба по общему раунду стал лиссабонский «Спортинг». Расстояние от Алматы до Лиссабона — 7000 километров.
Каждая команда на общем этапе Лиги чемпионов проведёт по восемь матчей — дома и на выезде.
В плей-офф напрямую попадут восемь лучших команд общей таблицы, а также победители стыковых матчей, где сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е. Проигравшие в этих встречах, а также команды с 25-го по 36-е место завершат выступление в еврокубках — теперь понижения в Лигу Европы больше не предусмотрено.
«Кайрат» впервые в истории пробился в общий этап Лиги чемпионов. В квалификации алматинский клуб последовательно обыграл словенскую «Олимпию», финский КуПС и словацкий «Слован», а в раунде плей-офф совершил сенсацию, выбив шотландский «Селтик».