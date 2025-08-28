«Кайрат» вошёл в историю Лиги чемпионов после жеребьёвки

В плей-офф напрямую попадут восемь лучших команд общей таблицы, а также победители стыковых матчей, где сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е. Проигравшие в этих встречах, а также команды с 25-го по 36-е место завершат выступление в еврокубках — теперь понижения в Лигу Европы больше не предусмотрено.