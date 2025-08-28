Глава УЕФА наградил «Челси» и Златана Ибрагимовича

Глава УЕФА Александер Чеферин сначала пошутил, что Ибрагимович его «шантажирует» и он должен ему «что-нибудь дать». Потом Чеферин отметил, что Ибрагимович «не только фантастический игрок, но и замечательный человек, который всегда следует своим правилам», поэтому он решил вручить ему свою награду.