Глава УЕФА наградил «Челси» и Златана Ибрагимовича

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович стал обладателем ежегодной награды президента УЕФА, он получил ее во время жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов, которая прошла в четверг в Монако.
Глава УЕФА Александер Чеферин сначала пошутил, что Ибрагимович его «шантажирует» и он должен ему «что-нибудь дать». Потом Чеферин отметил, что Ибрагимович «не только фантастический игрок, но и замечательный человек, который всегда следует своим правилам», поэтому он решил вручить ему свою награду.
Также во время церемонии Чеферин вручил специальный приз лондонскому «Челси» — единственному клубу, выигравшему все главные еврокубки: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА, Кубок обладателей кубков.
«У нас не хватит времени объяснять, как много это значит», — сказал Чеферин о достижениях клуба.
Награда президента УЕФА вручается с 1998 года за выдающиеся достижения.