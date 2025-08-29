Новый формат Лиги чемпионов не лучше предыдущего. За измененным фасадом скрывается та же суть

Для начала освежим в памяти новый регламент — привыкнуть к нему успели еще точно не все. В 2024 году место восьми групп, каждая из которых включала в себя по четыре команды, занял общий групповой этап Лиги чемпионов, рассчитанный на 36 участников. Сперва в конце лета назначается жеребьевка матчей с предварительным «посевом», а осенью и зимой каждая команда проводит по восемь игр (по четыре на своем и чужих стадионах). Соперники не повторяются — сдвоенных матчей дома и на выезде больше нет.