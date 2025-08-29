Новый формат Лиги чемпионов не лучше предыдущего. За измененным фасадом скрывается та же суть

16 сентября стартует очередной розыгрыш основного этапа Лиги чемпионов. Во второй раз подряд турнир пройдет по новой «швейцарской» системе. На основе опыта предыдущего сезона «СЭ» рассказывает о плюсах и минусах «швейцарского» формата. Сразу скажем: минусов мы насчитали больше, чем плюсов.
Для начала освежим в памяти новый регламент — привыкнуть к нему успели еще точно не все. В 2024 году место восьми групп, каждая из которых включала в себя по четыре команды, занял общий групповой этап Лиги чемпионов, рассчитанный на 36 участников. Сперва в конце лета назначается жеребьевка матчей с предварительным «посевом», а осенью и зимой каждая команда проводит по восемь игр (по четыре на своем и чужих стадионах). Соперники не повторяются — сдвоенных матчей дома и на выезде больше нет.
Все результаты учитываются в общей таблице. По прошествии восьми туров команды, финишировавшие на местах с 1-го по 8-е, автоматически становятся участниками ⅛ финала. В то же время команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, проводят дополнительный раунд — условно говоря, стыки. По итогам дополнительного раунда становятся известны все участники ⅛.
Дальше все по классике и без изменений: три раунда на вылет из двух матчей и финал на нейтральном поле из одной игры.
Топовых матчей в Лиге чемпионов стало больше — но смысла в них мало
Главным революционным качеством нового формата стало увеличение количества матчей. Если раньше команда выходила или не выходила в ⅛ финала по итогам шести встреч, то теперь для достижения аналогичного результата их может понадобиться десять: восемь в группе и два в допраунде плей-офф. Ощущение недосказанности перед новым годом (последние два тура в группе теперь играются в январе) было непривычным и странным.
При введении «швейцарской» системы чиновники из УЕФА настаивали, что зрители получат возможность смотреть больше матчей с яркими вывесками уже на групповом этапе. С одной стороны, это действительно оказалось так: уже осенью мы увидели такие игры, как «Бавария» — «ПСЖ» или «Ливерпуль» — «Реал».
С другой стороны, качество этих матчей страдало из-за размытой интриги. Растянутость группового этапа неизбежно вынудила команды экономить силы, а иногда и вовсе не переживать из-за проигрыша в топовой встрече. Когда «Реал» горел на «Энфилде», он прекрасно знал, что катастрофы не случилось: впереди у сливочных оставались более легкие матчи, в которых они и наверстали упущенное.
И даже супервывеска «ПСЖ» — «Манчестер Сити», которая подавалась в прессе как финальная мегарешающая битва за плей-офф, к концу встречи на «Парк де Пренс» облупилась и лишилась лоска. Англичане осознали, что у них еще будет последний шанс, и спокойно доигрывали проигранный матч. Сам факт, что при новом формате можно, как «Манчестер Сити», победить лишь «Спарту», «Слован» и «Брюгге» и все равно выйти в дополнительный раунд плей-офф, — серьезный просчет организаторов.
Безусловно, никакой гарантии того, что два топовых клуба, встретившись на групповом этапе, выдадут обязательный спектакль, не было и при старом формате. Максимальные интрига и интенсивность борьбы возможны лишь в раундах на выбывание, когда права на ошибку уже точно нет. Но тогда выходит, что УЕФА лишь переставил слагаемые местами и вдобавок усилил нагрузку на футболистов. А суть радикальным образом не изменилась.
Главный кайф нового формата — последний тур с переплетением интриг
В январе телеканал ESPN провел опрос среди своих журналистов, в котором они высказались о плюсах и минусах нового формата ЛЧ. Все авторы единодушно назвали главным преимуществом «швейцарской» системы последний тур: все матчи в одно время, почти везде есть весомая интрига, каждый гол важен. С этим сложно не согласиться: симулкаст последнего тура со множеством событий суррогировал ощущение веселого аттракциона.
При этом большинство авторов также сошлись во мнении, что ожидание январского банкета оказалось слишком долгим и утомительным. В этом вопросе УЕФА идет в ногу со временем: так, последние годы в созвучном футболу кинематографе ознаменовались подъемом когда-то считавшегося «низким» жанра фильмов ужасов. В их подвид выделились так называемые слоубернеры, или медленные хорроры — фильмы, в которых атмосфера ужаса нагнетается постепенно, как будто что-то медленно варится на огне. Но финальные эмоции часто искупают легкие мучения зрителя.
Новая Лига чемпионов — тот же современный фильм ужасов. К самому концу напряжение становится беспрецедентным, но на середине можно и уснуть. Характерный пример — встреча «Интера» и «Арсенала» в четвертом туре группового этапа. На бумаге ожидалось вау-противостояние двух магистров тренерского ремесла — Симоне Индзаги и Микеля Артеты. Но на деле команды быстро поняли, что матч не несет в себе большого смысла, из-за чего он превратился в нестерпимо скучное действо.
Еще две большие проблемы — одну из них уже решили. А с другой ничего не поделаешь
Одну серьезную несправедливость, связанную с новым форматом, УЕФА уже исправил. По итогам прошлого сезона многие лидеры январской таблицы не поняли, зачем они старались занять в ней максимально высокое место. Причиной недовольства лидеров стало распределение домашних и выездных матчей в четвертьфинале и полуфинале.
Так, «Барселона», занявшая второе место в таблице, почему-то проводила ответный четвертьфинал с «Боруссией» на выезде, хотя дортмундцы финишировали лишь десятыми. А занявший третье место «Арсенал» играл дома первый полуфинал с «ПСЖ», который вообще закончил групповой этап на 15-й строчке. В итоге фактор домашнего поля в ответном матче дал парижанам ощутимое преимущество, но чем они его заслужили?
В УЕФА услышали болельщиков и экспертов, обративших внимание на эту странность. С нового сезона лучшие команды группы будут проводить ответные матчи дома во всех раундах плей-офф. А если команда с более низким рейтингом выбьет соперника с более высоким, то она «наследует» его место в группе. Таким образом, даже по новым правилам «ПСЖ» играл бы ответку с «Арсеналом» дома — потому что в ⅛ финала парижане выбили «Ливерпуль», который победил на групповом этапе. Впрочем, когда все это четко прописано в правилах, справедливости сразу становится больше.
Еще один недостаток не относится напрямую к Лиге чемпионов, но озвучить его будет правильно. Переход на новую систему сделал Лигу чемпионов и Лигу Европы самозамкнутыми турнирами. Команды, добившиеся умеренного успеха в главном еврокубке, больше не попадают в плей-офф ЛЕ, а играют собственный дополнительный раунд.
Из-за этого качество матчей в Лиге Европы резко упало — финал прошлого сезона между 15-м и 17-м клубами АПЛ многие справедливо считают худшим в истории. Велика вероятность, что новый розыгрыш второго по силе еврокубка получится таким же невразумительным. С момента реформы 2009 года УЕФА упорно превращал Лигу Европы в интересный и самостоятельный турнир, но, кажется, окончательная самостоятельность ее и погубила.
Борис Елкин