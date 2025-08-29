Определились все участники основного раунда Лиги Европы

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Определились все участники основного раунда Лиги Европы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Стал известен состав участников основного раунда футбольной Лиги Европы.

Источник: UEFA

В четверг состоялись последние матчи раунда плей-офф квалификации турнира.

В первую корзину попали: «Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия);

во вторую: «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория» (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);

в третью: «Янг Бойз», «Базель» (оба — Швейцария), «Мидтьюлланн» (Дания) «, “Фрайбург” (Германия), “Лудогорец” (Болгария), “Ноттингем Форест” (Англия), “Штурм” (Австрия), ФКСБ (Румыния), “Ницца” (Франция);

в четвертую: «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Гоу Эхед Иглс», «Утрехт» (оба — Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Бранн» (Норвегия).

Жеребьевка основного раунда пройдет 29 августа в Монако. Финал Лиги Европы сезона-2025/26 состоится 20 мая в Стамбуле.

В основном раунде Лиги Европы выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Команда получит по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, с другим — на выезде. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.