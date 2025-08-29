Определились все участники основного раунда Лиги Европы

В основном раунде Лиги Европы выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Команда получит по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, с другим — на выезде. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.