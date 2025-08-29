Определились все участники основного раунда Лиги Европы

В четверг состоялись последние матчи раунда плей-офф квалификации турнира.
В первую корзину попали: «Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия);
во вторую: «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория» (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
в третью: «Янг Бойз», «Базель» (оба — Швейцария), «Мидтьюлланн» (Дания) «, “Фрайбург” (Германия), “Лудогорец” (Болгария), “Ноттингем Форест” (Англия), “Штурм” (Австрия), ФКСБ (Румыния), “Ницца” (Франция);
в четвертую: «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Гоу Эхед Иглс», «Утрехт» (оба — Нидерланды), «Генк» (Бельгия), «Бранн» (Норвегия).
Жеребьевка основного раунда пройдет 29 августа в Монако. Финал Лиги Европы сезона-2025/26 состоится 20 мая в Стамбуле.
В основном раунде Лиги Европы выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Команда получит по два соперника из каждой корзины, с одним из которых сыграет дома, с другим — на выезде. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.