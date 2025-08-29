Стали известны все участники основного раунда Лиги конференций

В четверг состоялись последние матчи раунда плей-офф квалификации турнира.
В первую корзину попали: «Фиорентина» (Италия), АЗ (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Слован» (Словакия), «Рапид» (Австрия), «Легия» (Польша);
во вторую: «Спарта» (Чехия), «Динамо» (Киев, Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
в третью: «Омония» (Кипр), «Майнц» (Германия), «Страсбур» (Франция), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Риека» (Хорватия);
в четвертую: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК (Греция), «Абердин» (Шотландия), «Дрита» (Косово);
в пятую: «Брейдаблик» (Исландия), «Сигма» (Чехия), «Самсунспор» (Турция), «Ракув» (Польша), АЕК (Кипр), «Шкендия» (Македония);
в шестую: «Хеккен» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя» (Румыния), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ноа» (Армения), «Шелбурн» (Ирландия).
Жеребьевка основного раунда пройдет 29 августа в Монако. Финал Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 27 мая в немецком Лейпциге.
В основном раунде Лиги конференций выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет шесть матчей против шести разных соперников. Команда получит по одному сопернику из каждой корзины. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.