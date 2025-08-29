Стали известны все участники основного раунда Лиги конференций

В основном раунде Лиги конференций выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет шесть матчей против шести разных соперников. Команда получит по одному сопернику из каждой корзины. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.