Стали известны все участники основного раунда Лиги конференций

Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Стали известны все участники основного раунда Лиги конференций

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Определился состав участников основной стадии футбольной Лиги конференций.

Источник: UEFA

В четверг состоялись последние матчи раунда плей-офф квалификации турнира.

В первую корзину попали: «Фиорентина» (Италия), АЗ (Нидерланды), «Шахтер» (Украина), «Слован» (Словакия), «Рапид» (Австрия), «Легия» (Польша);

во вторую: «Спарта» (Чехия), «Динамо» (Киев, Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

в третью: «Омония» (Кипр), «Майнц» (Германия), «Страсбур» (Франция), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Риека» (Хорватия);

в четвертую: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК (Греция), «Абердин» (Шотландия), «Дрита» (Косово);

в пятую: «Брейдаблик» (Исландия), «Сигма» (Чехия), «Самсунспор» (Турция), «Ракув» (Польша), АЕК (Кипр), «Шкендия» (Македония);

в шестую: «Хеккен» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя» (Румыния), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ноа» (Армения), «Шелбурн» (Ирландия).

Жеребьевка основного раунда пройдет 29 августа в Монако. Финал Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 27 мая в немецком Лейпциге.

В основном раунде Лиги конференций выступят 36 команд. Каждый участник по итогам жеребьевки сыграет шесть матчей против шести разных соперников. Команда получит по одному сопернику из каждой корзины. Восемь лучших участников основной стадии напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.