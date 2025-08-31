Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
6.50
П2
13.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.75
П2
2.07
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.15
П2
5.04
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.74
П2
1.84
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.52
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.56
П2
2.17
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.79
П2
5.81
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.27
П2
2.46
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.45
П2
2.86
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.12
П2
6.75
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

УЕФА принял решение по домашнему стадиону «Кайрата» на Лигу чемпионов

Стало известно, где алматинский «Кайрат» будет проводить домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Где «Кайрат» будет принимать соперников в Лиге чемпионов

По регламенту УЕФА, клуб может заявить на общий этап только один стадион и не может его менять до стадии плей-офф.

Таким образом, «Кайрат» продолжить играть на Центральном стадионе в Алматы. Эту информацию подтвердил и УЕФА, отмечает «Спорт Шредингера».

Конечно, есть пункт о переносах матчей на другой стадион или другой город — но в экстренных случаях, и такое решение принимает только УЕФА:

«Если УЕФА сочтет, что город или стадион по какой причине (состояние поля и стадиона, безопасность, эксплуатационные или другие организационные проблемы) не подходят для проведения матча, УЕФА может проконсультироваться с федерацией и клубом и попросить/предложить альтернативное место для проведения матчей».

Напомним, «Кайрата» будут два зимних домашних матча: 9 декабря с «Олимпиакосом», 20 января — с «Брюгге».

УЕФА разрешает играть при температуре до минус 15 — в прошлом году «Челси» и «Астана» играли в Алматы при минус 9. Дополнительный плюс — у газона на Центральном есть подогрев.

Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр «Кайрата».

  • 19 сентября: «Спортинг» — «Кайрат» (в 00:00)
  • 30 сентября: «Кайрат» — «Реал» (в 21:45)
  • 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» (в 21:45)
  • 6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
  • 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
  • 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
  • 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
  • 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).

Где пройдет финал Лиги чемпионов?

  • Раунд плей-офф: 17—18 февраля (первые матчи) — 24—25 февраля (ответные матчи);
  • ⅛ финала — 10—11 марта (первые матчи) — 17—18 марта (ответные матчи);
  • ¼ финалы — 7—8 апреля (первые матчи) — 14—15 апреля (ответные матчи);
  • ½ финалы — 28—29 апреля (первые матчи) — 5—6 мая (ответные матчи);
  • Финал — 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европу).