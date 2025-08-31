УЕФА принял решение по домашнему стадиону «Кайрата» на Лигу чемпионов

Где «Кайрат» будет принимать соперников в Лиге чемпионов
По регламенту УЕФА, клуб может заявить на общий этап только один стадион и не может его менять до стадии плей-офф.
Таким образом, «Кайрат» продолжить играть на Центральном стадионе в Алматы. Эту информацию подтвердил и УЕФА, отмечает «Спорт Шредингера».
Конечно, есть пункт о переносах матчей на другой стадион или другой город — но в экстренных случаях, и такое решение принимает только УЕФА:
«Если УЕФА сочтет, что город или стадион по какой причине (состояние поля и стадиона, безопасность, эксплуатационные или другие организационные проблемы) не подходят для проведения матча, УЕФА может проконсультироваться с федерацией и клубом и попросить/предложить альтернативное место для проведения матчей».
Напомним, «Кайрата» будут два зимних домашних матча: 9 декабря с «Олимпиакосом», 20 января — с «Брюгге».
УЕФА разрешает играть при температуре до минус 15 — в прошлом году «Челси» и «Астана» играли в Алматы при минус 9. Дополнительный плюс — у газона на Центральном есть подогрев.
Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр «Кайрата».
- 19 сентября: «Спортинг» — «Кайрат» (в 00:00)
- 30 сентября: «Кайрат» — «Реал» (в 21:45)
- 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» (в 21:45)
- 6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).
Где пройдет финал Лиги чемпионов?
- Раунд плей-офф:
17—18 февраля(первые матчи) — 24—25 февраля(ответные матчи);
- ⅛ финала —
10—11 марта(первые матчи) — 17—18 марта(ответные матчи);
- ¼ финалы —
7—8 апреля(первые матчи) — 14—15 апреля(ответные матчи);
- ½ финалы —
28—29 апреля(первые матчи) — 5—6 мая(ответные матчи);
- Финал — 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).
В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европу).