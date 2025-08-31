Игроков «Реала» напугали снегопадом и морозами в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»

Реакция Мадрида на выезд в Казахстан
Для «Реала» первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов станет выездным. Отмечается, что это не понравилось болельщикам «Реала», которые знают, какой долгий путь предстоит пройти «сливочным», чтобы заработать три очка.
Тем не менее, руководство «королевского клуба» считает себя счастливым, узнав дату матча с казахстанским клубом. Матч «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября и пройдет в Алматы.
«Реалу» придется играть в снегопад и в минус 13?
Также издание затронуло тему неблагоприятных погодных условий, которые могли поджидать игроков мадридского клуба, если бы матч состоялся в Казахстане в более поздние сроки.
"Мнение о дате довольно благоприятное. Неудивительно, что руководство клуба во главе с Флорентино Пересом считает, что лучше провести матч в конце сентября, а не в такие месяцы, как ноябрь или декабрь. Не в последнюю очередь из-за большого количества важных матчей в календаре.
Также стоит отметить суровые погодные условия, с которыми могли столкнуться подопечные Хаби Алонсо по прибытии в Казахстан. В самые тяжёлые зимние месяцы в этой стране минимальная температура составляет около −13ºC. Помимо сильного холода, который не позволяет игрокам комфортно тренироваться, существует также вероятность снегопада. Это обстоятельство может привести к переносу матча на ещё более неудачную дату, чем предыдущая", — говорится в заметке.
Расписание матчей «Кайрата» в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр «Кайрата».
- 19 сентября: «Спортинг» — «Кайрат» (в 00:00)
- 30 сентября: «Кайрат» — «Реал» (в 21:45)
- 21 октября: «Кайрат» — «Пафос» (в 21:45)
- 6 ноября: «Интер» — «Кайрат» (в 01:00)
- 26 ноября: «Копенгаген» — «Кайрат» (в 22:45)
- 9 декабря: «Кайрат» — «Олимпиакос» (в 20:30)
- 20 января: «Кайрат» — «Брюгге» (в 20:30)
- 29 января: «Арсенал» — «Кайрат» (в 01:00).