Игроков «Реала» напугали снегопадом и морозами в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»

Также стоит отметить суровые погодные условия, с которыми могли столкнуться подопечные Хаби Алонсо по прибытии в Казахстан. В самые тяжёлые зимние месяцы в этой стране минимальная температура составляет около −13ºC. Помимо сильного холода, который не позволяет игрокам комфортно тренироваться, существует также вероятность снегопада. Это обстоятельство может привести к переносу матча на ещё более неудачную дату, чем предыдущая", — говорится в заметке.