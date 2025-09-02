Ричмонд
«Феноменальный результат»: Адиев восхитился выходом «Кайрата» в Лигу чемпионов

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился своим мнением о сенсационном выступлении алматинского «Кайрата» на европейской арене, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

По словам специалиста, казахстанский клуб сделал огромный шаг вперёд, сумев пробиться в основной этап Лиги чемпионов, где его ждут настоящие гранды: «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос» и «Копенгаген».

«Выход “Кайрата” в Лигу чемпионов? У меня не было возможности поздравить, поэтому сейчас хочу от всей души это сделать. Это феноменальный результат для “Кайрата” и всего Казахстана. Очень рад и желаю, чтобы они продолжили в том же духе.

Чего жду от них в турнире? Жду обычно от себя и от своей команды. Мне интересно, что «Кайрат» сможет сделать в Лиге Чемпионов, но для меня это не значимо. Хотел бы, чтобы они набирали больше очков и демонстрировали хорошую игру, которая нравится болельщикам", — сказал Адиев.

Напомним, что сам Адиев прекрасно знаком с казахстанским футболом: в сезоне-2021/22 он возглавлял карагандинский «Шахтёр», а в 2022—2024 годах работал со сборной Казахстана.