«Феноменальный результат»: Адиев восхитился выходом «Кайрата» в Лигу чемпионов

Чего жду от них в турнире? Жду обычно от себя и от своей команды. Мне интересно, что «Кайрат» сможет сделать в Лиге Чемпионов, но для меня это не значимо. Хотел бы, чтобы они набирали больше очков и демонстрировали хорошую игру, которая нравится болельщикам", — сказал Адиев.