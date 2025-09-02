Ричмонд
Появилась информация о цене билетов на матч «Кайрат» — «Реал» в Алматы

Стала известна неофициальная информация о стоимости билетов на домашние матчи «Кайрата» в рамках основного этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Спорт Шредингера».

Источник: ФК "Кайрат"

Напомним, в основном этапе «Кайрат» проведет четыре матча. Чемпион Казахстана примет на Центральном стадионе Алматы мадридский «Реал» (30 сентября), кипрский «Пафос» (21 октября), греческий «Олимпиакос» (9 декабря) и бельгийский «Брюгге» (21 января).

Как отмечает источник, вероятно, «Кайрат» планирует реализовать часть билетов в одном пакете. Можно будет разом купить билеты на все четыре домашних матча.

Цена пакета на четыре домашних матча «Кайрата» в групповом этапе Лиги чемпионов будет варьироваться в зависимости от выбранных мест на стадионе.

  • 95 000 тенге
  • 150 000 тенге
  • 250 000 тенге

По данным источника, близкого к клубу, болельщики смогут приобрести не только абонементы, но и билеты на отдельные матчи. Однако точное количество и цены пока не раскрываются.

Ожидается, что уже на следующей неделе «Кайрат» объявит дату начала продаж. На данный момент билеты ещё не поступили в реализацию.