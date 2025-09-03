Булыкин оценил шансы чемпиона Казахстана против мадридского «Реала»

«Понятное дело, тяжелая будет игра для “Реала”. Сначала перелет, потом, наверное, не совсем основным составом будет играть “Реал”. Мадридцам надо выиграть, но у “Кайрата” на них будет двухсотпроцентный настрой. Конечно же, будет сложный матч, но на то он и “Реал”, который давно играет в таких турнирах, знает как это делать, всегда показывает себя на максимум и добивается результата», — считает Булыкин.