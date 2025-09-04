Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
0
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
74.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
92.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за обсуждения двойного касания при пенальти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ушёл со встречи с представителями судейской комиссии УЕФА.

Источник: Getty Images

Работники футбольной ассоциации во главе с экс-арбитром Карлосом Веласко Карбальо должны были объяснить изменения в правилах на сезон-2025/2026. Конфликт между делегатами и наставником «матрасников» возник при обсуждении правила двойного касания в момент пенальти, о чём сообщает AS.

По информации испанского издания, бывший судья показывал разные видеофрагменты для большей наглядности в измененных правилах. Когда речь зашла об изменении правила неумышленного двойного касания при пенальти, аргентинский наставник возмутился, почему делегация УЕФА не показала момент 11-метрого удара Хулиана Альвареса в матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Веласко Карбальо сказал, что считает ту ситуации очевидной и не нуждающейся в объяснении. После этого Симеоне назвал решение бывшего судьи «позором» и покинул встречу.

Напомним, гол Альвареса в послематчевой серии пенальти не был засчитан арбитром Шимоном Марциняком из-за двойного касания. С нового сезона, если мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, пенальти надо будет перебить ещё раз.