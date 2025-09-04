Симеоне покинул встречу с делегацией УЕФА из-за обсуждения двойного касания при пенальти

Напомним, гол Альвареса в послематчевой серии пенальти не был засчитан арбитром Шимоном Марциняком из-за двойного касания. С нового сезона, если мяч попал в ворота после непредумышленного двойного касания, пенальти надо будет перебить ещё раз.