Дегтярев назвал правильным решением РФС не переходить в Азию

«В футболе мы должны возвращаться обратно в Европу, — сказал Дегтярев. — Все-таки мы страна, имеющая большой опыт игры именно в Старом свете и взаимодействия с УЕФА. Я в этом стремлении Российский футбольный союз поддерживаю, помогаю и верю в то, что мы восстановимся в правах и займем наше место в Союзе европейских футбольных ассоциаций по праву. Что будет завтра и получится ли эту стратегию реализовать, пока сказать не могу, но будем оказывать поддержку РФС и на дипломатическом, и на государственном уровне. Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события».