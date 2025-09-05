Дегтярев назвал правильным решением РФС не переходить в Азию

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен в восстановлении прав российских клубов и сборных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому считает правильным решением Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Такое мнение он высказал на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине.
«В футболе мы должны возвращаться обратно в Европу, — сказал Дегтярев. — Все-таки мы страна, имеющая большой опыт игры именно в Старом свете и взаимодействия с УЕФА. Я в этом стремлении Российский футбольный союз поддерживаю, помогаю и верю в то, что мы восстановимся в правах и займем наше место в Союзе европейских футбольных ассоциаций по праву. Что будет завтра и получится ли эту стратегию реализовать, пока сказать не могу, но будем оказывать поддержку РФС и на дипломатическом, и на государственном уровне. Наше футбольное сообщество считает, что надо попробовать восстановиться в УЕФА. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться события».
В конце ноября 2022 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. В декабре РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено. В декабре 2023 года исполком РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола.
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
