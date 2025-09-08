Ричмонд
Экс-игрок «Зенита» Мимович перешёл в клуб, который примет участие в общем этапе ЛЧ

Бывший защитник «Зенита» Огнен Мимович перешёл в кипрский «Пафос» на правах аренды из турецкого «Фенербахче».

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник «Зенита» Огнен Мимович перешёл в кипрский «Пафос» на правах аренды из турецкого «Фенербахче». Ранее киприоты обеспечили себе место в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

«Признанный одним из самых перспективных молодых сербских игроков, Мимович считается восходящим талантом, имеющим потенциал достичь самого высокого уровня европейского футбола. Мы тепло приветствуем Огнена в Пафосе и желаем ему всяческих успехов под нашим флагом!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 25 матчах клубного сезона-2024/2025 Мимович забил один гол и отдал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Огнена в € 3,5 млн. Ранее футболист становился чемпионом Сербии и брал Кубок страны в составе «Црвены Звезды».