Экс-игрок «Зенита» Мимович перешёл в клуб, который примет участие в общем этапе ЛЧ

«Признанный одним из самых перспективных молодых сербских игроков, Мимович считается восходящим талантом, имеющим потенциал достичь самого высокого уровня европейского футбола. Мы тепло приветствуем Огнена в Пафосе и желаем ему всяческих успехов под нашим флагом!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.