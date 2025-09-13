УЕФА отменил дисквалификацию тренера «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сможет руководить командой в первом матче основного этапа Лиги чемпионов нового сезона в связи с отменой решения о дисквалификации, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Флик был дисквалифицирован 8 августа на один еврокубковый матч в связи с нарушением норм поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (3:4), который прошел 6 мая. Также немцу был назначен штраф в размере 20 тысяч евро. Аналогичное наказание получил его помощник Маркус Зорг.
Апелляционный комитет УЕФА частично принял апелляцию «Барселоны» на дисквалификацию специалистов, заменив ее на условную. Штраф Флику и Зоргу остается в силе.
«Барселона» 18 сентября стартует в основном этапе Лиги чемпионов гостевым матчем против английского «Ньюкасла».