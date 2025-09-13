УЕФА отменил дисквалификацию тренера «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

Флик был дисквалифицирован 8 августа на один еврокубковый матч в связи с нарушением норм поведения после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (3:4), который прошел 6 мая. Также немцу был назначен штраф в размере 20 тысяч евро. Аналогичное наказание получил его помощник Маркус Зорг.