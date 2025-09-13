Ямаль назвал главных соперников «Барселоны» в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.63
П2
2.85
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.38
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Хетафе
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.19
П2
3.57
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.66
П2
2.55
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.59
П2
1.60
Футбол. Германия
16:30
Майнц
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.75
П2
2.95
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.62
П2
2.58
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.76
П2
3.85
Футбол. Премьер-лига
16:45
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.60
Футбол. Премьер-лига
16:45
Ахмат
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.65
П2
2.90
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.73
П2
5.37
Футбол. Англия
17:00
Эвертон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.35
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Фулхэм
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.58
П2
4.05
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.03
П2
8.50
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.16
П2
5.00
Футбол. Испания
17:15
Реал Сосьедад
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.51
П2
1.58
Футбол. Франция
18:00
Ницца
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.17
П2
5.80
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Англия
19:30
Вест Хэм
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.15
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.05
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
15.00
П2
34.00
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.92
П2
6.46
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.25
П2
2.11
Футбол. Англия
22:00
Брентфорд
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.88
П2
4.60
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.01
X
4.69
П2
1.62

Ямаль назвал главных соперников «Барселоны» в борьбе за победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, какие команды, на его взгляд, станут главными соперниками сине-гранатовых в борьбе за выигрыш Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, какие команды, на его взгляд, станут главными соперниками сине-гранатовых в борьбе за выигрыш Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» или «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «Пари Сен-Жермен»… Они всегда в числе главных претендентов", — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов каталонский клуб дошёл до стадии полуфинала соревнования.

Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.