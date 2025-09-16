Защитит ли «ПСЖ» титул? Оправдаются ли вложения «Ливерпуля»? Доберется ли Мбаппе до трофея?

16 сентября стартует Лига чемпионов — самый сильный футбольный турнир на планете. Кто-то, конечно, может сказать про чемпионат мира. Безусловно, в нем есть своя неповторимая притягательность, основанная прежде всего на дихотомии «наши против не наших» и чувстве национального единения. Нам повезло прочувствовать, каково это может быть — воспоминания о ЧМ-2018 и всем том, что с ним связано, уверен, останутся в памяти навсегда.
Но уже давно аксиома, что клубный футбол по своему качеству куда выше футбола сборных — и это нужно просто принять. Плюс чемпионат мира с его четырехлетним циклом и плей-офф всего из одного матча — слишком рандомный турнир, чтобы говорить об определении объективно сильнейшей команды мира. Наверное, в этом смысле нет ничего лучше и справедливее серии до четырех побед, но в любом случае формат «два матча — дома и в гостях» все же куда лучше.
Ну и потом, у Лиги чемпионов есть свой гимн, и это поистине гениальное изобретение чиновников из УЕФА. Лучшая футбольная музыка в мире.
Во вторник она зазвучит на европейских стадионах, ну, а пока можно поговорить о главных интригах и ожиданиях от турнира. Сразу оговорюсь, что не претендую на то, что они всеобъемлющи и отражают всю палитру. Но это, наверное, и невозможно.
1. Сможет ли «ПСЖ» защитить титул?
В прошлом сезоне парижане были прекрасны. Очень не люблю разговоры из серии «несправедливо/недостойны» и так далее. Как однажды сказала Татьяна Тарасова, в спорте, да и в жизни в целом, вообще нет справедливости. Выиграл — значит, достоин и все справедливо. Все остальное — пустая болтовня. Но в случае с «ПСЖ» не было ни малейшего повода даже пытаться пускаться в такие рассуждения.
Проблема в том, что за последние четверть века только один клуб смог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд — мадридский «Реал». Причем даже не дважды, а трижды, что делает это достижение еще более знаковым и уникальным — в 2016—2018 годах во главе с Зинедином Зиданом. Более того, если брать этот же отрезок, действующий победитель лишь раз выходил в финал — «Манчестер Юнайтед» после победы в 2008-м добрался до решающего матча и год спустя. Ну, а до «Реала» два титула подряд брал великий «Милан» второй половины 1980-х — в 1989-м и 1990-м.
С другой стороны, кому, как не нынешнему «ПСЖ», ломать традиции?
2. Возьмет ли Килиан Мбаппе Лигу чемпионов?
Очевидно, что француз год назад приехал в Мадрид за тем, что в мире единоборств принято называть «наследием». То есть за тем, что останется в памяти миллионов и на страницах энциклопедий. Мы по привычке все еще считаем его молодым, но в декабре Мбаппе исполнится 27 лет. А у него еще нет в коллекции ни одной победы в Лиге чемпионов. Кстати, «Золотого мяча» тоже еще нет.
Помните, как лет пять назад мы рассуждали, что вот, мол, эпоха Лео Месси и Криштиану Роналду постепенно сходит и дальше наступает эра Мбаппе и Эрлинга Холанна? Сейчас это смотрится немного наивно и забавно, но, по крайней мере, у норвежца есть два титула чемпиона АПЛ и победа в ЛЧ. К «Золотому мячу» оба, кстати, даже не были особенно близки, чтобы говорить о «краже» или чем-то подобном.
В общем, для Мбаппе пришло время как-то исправлять эту ситуацию, а то может быть слишком поздно.
3. Доберется ли «Барселона» хотя бы до финала?
Нынешняя «Барселона» Ханси Флика — команда, после просмотра матчей которой люди, причем разных полов и возрастов, влюбляются в футбол. Игра каталонцев — разновидность искусства, где индивидуальные перформансы того же Ламина Ямаля сочетаются с четкими игровыми идеей и структурой.
Полуфинал с «Интером» в прошлом розыгрыше — матчи в коллекцию. Один из слоганов турнира, который периодически выводят на рекламных бортах на стадионах — «Ночи, которые мы не забудем». Так вот, это как раз про эти две сумасшедшие игры, которые будут крутить в повторах и через 25 лет.
Тогда «Барселоне», на мой взгляд, не хватило зрелости, чтобы пройти «Интер». И, кстати, все эти идиотские стенания о том, что вот, мол, какой сорвался финал мечты с «ПСЖ», абсолютно неуместны. Как уже говорил выше, «Интер» прошел дальше — значит, достоин и все справедливо.
Сделала ли «Барселона» соответствующие выводы?
4. Оправдаются ли вложения «Ливерпуля»?
Клуб из Мерсисайда прошедшим летом взорвал трансферный рынок, потратив почти полмиллиарда евро. Флориан Вирц, Уго Экитике, Александр Исак плюс Мо Салах и Коди Гакпо — группа атаки красных на бумаге смотрится просто убийственно.
Разумеется, в реальной жизни все сложнее. Те же «Реал» или «ПСЖ» знают это не понаслышке. Как все это будет работать на практике — одна из главных интриг европейского сезона. Но полмиллиарда есть полмиллиарда.
Болельщики, блогеры и все остальные будут при каждом удобном случае напоминать, сколько было потрачено на трансферы Вирца или Исака, и от этого давления никуда не деться. И понятно, что теперь публика ждет от «Ливерпуля» защиты титула в АПЛ (там, кстати, пока все довольно неплохо, но четыре тура — слишком короткая дистанция для каких-то выводов) и прорыва в Лиге чемпионов.
Где, кстати, у предыдущей версии команды во главе с Юргеном Клоппом было три финала за шесть лет.
5. Вне конкурса. «Кайрат»
Наверное, с призом зрительских симпатий болельщиков из России в этой Лиге чемпионов, по крайней мере на групповом этапе, все более или менее очевидно. В общем, остается пожелать клубу из Алма-Аты закрасить нули в графах «забитые голы», «очки» и «победы». Ну и чтобы «Реал» приехал в лучшем составе.
Автор: Дмитрий Гирин