Защитит ли «ПСЖ» титул? Оправдаются ли вложения «Ливерпуля»? Доберется ли Мбаппе до трофея?

Проблема в том, что за последние четверть века только один клуб смог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд — мадридский «Реал». Причем даже не дважды, а трижды, что делает это достижение еще более знаковым и уникальным — в 2016—2018 годах во главе с Зинедином Зиданом. Более того, если брать этот же отрезок, действующий победитель лишь раз выходил в финал — «Манчестер Юнайтед» после победы в 2008-м добрался до решающего матча и год спустя. Ну, а до «Реала» два титула подряд брал великий «Милан» второй половины 1980-х — в 1989-м и 1990-м.