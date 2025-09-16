Ричмонд
Защитит ли «ПСЖ» титул? Оправдаются ли вложения «Ливерпуля»? Доберется ли Мбаппе до трофея?

Лига чемпионов возвращается.

Источник: Спорт-Экспресс

16 сентября стартует Лига чемпионов — самый сильный футбольный турнир на планете. Кто-то, конечно, может сказать про чемпионат мира. Безусловно, в нем есть своя неповторимая притягательность, основанная прежде всего на дихотомии «наши против не наших» и чувстве национального единения. Нам повезло прочувствовать, каково это может быть — воспоминания о ЧМ-2018 и всем том, что с ним связано, уверен, останутся в памяти навсегда.

Но уже давно аксиома, что клубный футбол по своему качеству куда выше футбола сборных — и это нужно просто принять. Плюс чемпионат мира с его четырехлетним циклом и плей-офф всего из одного матча — слишком рандомный турнир, чтобы говорить об определении объективно сильнейшей команды мира. Наверное, в этом смысле нет ничего лучше и справедливее серии до четырех побед, но в любом случае формат «два матча — дома и в гостях» все же куда лучше.

Ну и потом, у Лиги чемпионов есть свой гимн, и это поистине гениальное изобретение чиновников из УЕФА. Лучшая футбольная музыка в мире.

Во вторник она зазвучит на европейских стадионах, ну, а пока можно поговорить о главных интригах и ожиданиях от турнира. Сразу оговорюсь, что не претендую на то, что они всеобъемлющи и отражают всю палитру. Но это, наверное, и невозможно.

Источник: Reuters

1. Сможет ли «ПСЖ» защитить титул?

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 17.09.2025, 22:00
ПСЖ
-
Аталанта
-

В прошлом сезоне парижане были прекрасны. Очень не люблю разговоры из серии «несправедливо/недостойны» и так далее. Как однажды сказала Татьяна Тарасова, в спорте, да и в жизни в целом, вообще нет справедливости. Выиграл — значит, достоин и все справедливо. Все остальное — пустая болтовня. Но в случае с «ПСЖ» не было ни малейшего повода даже пытаться пускаться в такие рассуждения.

Проблема в том, что за последние четверть века только один клуб смог выиграть Лигу чемпионов дважды подряд — мадридский «Реал». Причем даже не дважды, а трижды, что делает это достижение еще более знаковым и уникальным — в 2016—2018 годах во главе с Зинедином Зиданом. Более того, если брать этот же отрезок, действующий победитель лишь раз выходил в финал — «Манчестер Юнайтед» после победы в 2008-м добрался до решающего матча и год спустя. Ну, а до «Реала» два титула подряд брал великий «Милан» второй половины 1980-х — в 1989-м и 1990-м.

С другой стороны, кому, как не нынешнему «ПСЖ», ломать традиции?

Источник: Reuters

2. Возьмет ли Килиан Мбаппе Лигу чемпионов?

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 16.09.2025, 22:00
Реал
-
Марсель
-

Очевидно, что француз год назад приехал в Мадрид за тем, что в мире единоборств принято называть «наследием». То есть за тем, что останется в памяти миллионов и на страницах энциклопедий. Мы по привычке все еще считаем его молодым, но в декабре Мбаппе исполнится 27 лет. А у него еще нет в коллекции ни одной победы в Лиге чемпионов. Кстати, «Золотого мяча» тоже еще нет.

Помните, как лет пять назад мы рассуждали, что вот, мол, эпоха Лео Месси и Криштиану Роналду постепенно сходит и дальше наступает эра Мбаппе и Эрлинга Холанна? Сейчас это смотрится немного наивно и забавно, но, по крайней мере, у норвежца есть два титула чемпиона АПЛ и победа в ЛЧ. К «Золотому мячу» оба, кстати, даже не были особенно близки, чтобы говорить о «краже» или чем-то подобном.

В общем, для Мбаппе пришло время как-то исправлять эту ситуацию, а то может быть слишком поздно.

Источник: Reuters

3. Доберется ли «Барселона» хотя бы до финала?

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 18.09.2025, 22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Барселона
-

Нынешняя «Барселона» Ханси Флика — команда, после просмотра матчей которой люди, причем разных полов и возрастов, влюбляются в футбол. Игра каталонцев — разновидность искусства, где индивидуальные перформансы того же Ламина Ямаля сочетаются с четкими игровыми идеей и структурой.

Полуфинал с «Интером» в прошлом розыгрыше — матчи в коллекцию. Один из слоганов турнира, который периодически выводят на рекламных бортах на стадионах — «Ночи, которые мы не забудем». Так вот, это как раз про эти две сумасшедшие игры, которые будут крутить в повторах и через 25 лет.

Тогда «Барселоне», на мой взгляд, не хватило зрелости, чтобы пройти «Интер». И, кстати, все эти идиотские стенания о том, что вот, мол, какой сорвался финал мечты с «ПСЖ», абсолютно неуместны. Как уже говорил выше, «Интер» прошел дальше — значит, достоин и все справедливо.

Сделала ли «Барселона» соответствующие выводы?

Источник: Reuters

4. Оправдаются ли вложения «Ливерпуля»?

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 1-й тур, 17.09.2025, 22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-

Клуб из Мерсисайда прошедшим летом взорвал трансферный рынок, потратив почти полмиллиарда евро. Флориан Вирц, Уго Экитике, Александр Исак плюс Мо Салах и Коди Гакпо — группа атаки красных на бумаге смотрится просто убийственно.

Разумеется, в реальной жизни все сложнее. Те же «Реал» или «ПСЖ» знают это не понаслышке. Как все это будет работать на практике — одна из главных интриг европейского сезона. Но полмиллиарда есть полмиллиарда.

Болельщики, блогеры и все остальные будут при каждом удобном случае напоминать, сколько было потрачено на трансферы Вирца или Исака, и от этого давления никуда не деться. И понятно, что теперь публика ждет от «Ливерпуля» защиты титула в АПЛ (там, кстати, пока все довольно неплохо, но четыре тура — слишком короткая дистанция для каких-то выводов) и прорыва в Лиге чемпионов.

Где, кстати, у предыдущей версии команды во главе с Юргеном Клоппом было три финала за шесть лет.

Источник: AP 2024

5. Вне конкурса. «Кайрат»

Наверное, с призом зрительских симпатий болельщиков из России в этой Лиге чемпионов, по крайней мере на групповом этапе, все более или менее очевидно. В общем, остается пожелать клубу из Алма-Аты закрасить нули в графах «забитые голы», «очки» и «победы». Ну и чтобы «Реал» приехал в лучшем составе.

Автор: Дмитрий Гирин

