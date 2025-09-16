Кто из россиян участвует в Лиге чемпионов

Основная стадия Лиги чемпионов сезона 2025/26 стартует 16 сентября. Действующим победителем турнира является французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает россиянин Матвей Сафонов. Кто еще из россиян сыграет в текущем розыгрыше — в материале «РБК Спорт».
Никита Хайкин («Будё-Глимт»)
Вратарь Никита Хайкин начал профессиональную карьеру в России, но так и не сыграл ни одного матча в Российской премьер-лиге.
На молодежном уровне Хайкин играл в академиях «Торпедо» и «Динамо», а затем провел несколько лет в Англии — с 2009-го по 2013-й россиянин играл в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга». В 2013 году голкипер отправился на просмотр в португальский «Насьонал».
В 2015-м, после полугода без игровой практики, Хайкин вернулся в Россию. Сначала он попал в саранскую «Мордовию» Юрия Семина, а затем в краснодарскую «Кубань». И там, и там Хайкин выступал за молодежку, но так и не провел ни одного матча в РПЛ.
В сезоне 2016/17 Хайкин отправился в Израиль, где получил местное гражданство и выиграл первый трофей — Кубок Израиля с «Бней Иегуда». Затем Хайкин провел год в «Хапоэле» и уже оттуда отправился в норвежский «Будё-Глимт». В его составе он четырежды становился чемпионом страны — в 2020, 2021, 2023, 2024 годах.
В прошлом сезоне «Будё-Глимт» дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл «Тоттенхэму» (общий счет 1:5).
В октябре 2021 года Хайкина впервые вызвали в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. Правда, тогда за национальную команду он так и не дебютировал.
Егор Сорокин («Кайрат»)
Защитник Егор Сорокин начал профессиональную карьеру в академии «Смена». В 2012 году он играл в любительском клубе «Руан», а сезон 2013/14 выступал за «Тосно», однако на поле ни разу не вышел.
В 2014 году защитник перешел в казанский «Рубин», дебютировав в Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе казанской команды он отыграл 45 матчей, забив шесть мячей. Также он провел 17 игр за фарм-клуб «Рубин-2».
2016 год он провел в аренде в казахстанском «Актобе», а 2017 год — в нижнекамском «Нефтехимике».
С 2019-го года Сорокин играл в «Краснодаре», за который провел 56 игр за четыре сезона. В сентябре 2023 он вернулся в «Рубин», за который не отыграл ни одного матча.
С марта 2024 года защитник перешел в казахстанский «Елимай» и отыграл восемь матчей за команду. В том же году Сорокин начал выступать за «Кайрат».
В сентябре 2018 года Сорокин был вызван в сборную России, заменив травмированного Илью Кутепова. Он дебютировал за национальную команду 10 сентября 2018 в товарищеском матче против Чехии (5:1), выйдя на замену в концовке игры.
Александр Головин («Монако»)
Полузащитник Александр Головин является воспитанником академии ЦСКА. Свой первый матч за основную команду он сыграл в марте 2014 года в возрасте 17 лет.
Под руководством тренера Леонида Слуцкого с 2015-го года Головин стал ключевым игроком «армейцев». Он помог команде выиграть чемпионат России в сезоне 2015/16.
Чемпионат мира 2018-го года в России стал отправной точкой для мировой известности Головина. На турнире он сделал две передачи и забил один гол в четырех матчах.
Летом 2018 года Головин, сразу после ЧМ, перешел во французский «Монако» за сумму €30 млн, что стало на тот момент рекордом для российского футболиста.
В последние сезоны Головин является одним из лидеров «Монако». В сезоне 2022/23 он отдал семь голевых передач и забил восемь голов, в сезоне 2023/24 — шесть передач и шесть голов.
29-летний Головин весь прошлый сезон испытывал проблемы со здоровьем, всего во всех турнирах он провел 29 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»)
Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов с 2017-го года выступал за основную команду. Всего он провел за клуб шесть полных сезонов, в которых отыграл 175 матчей во всех турнирах.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 за €20 млн, подписав контракт до лета 2029 года. В своем дебютном сезоне вратарь провел пять матчей в Кубке Франции и десять игр в Лиге 1.
Вместе с французским клубом россиянин стал чемпионом Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Автор: Альвина Цаканян