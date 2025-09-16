Топ-матч «Ливерпуля», встреча Де Брейне с «Сити» и дебют «Кайрата». Интриги 1-го тура ЛЧ

«Карабах» во второй раз в своей истории отобрался в основной этап Лиги чемпионов. В прошлый раз азербайджанцы рубились с «Челси», «Атлетико» и «Ромой». Сейчас клубу снова предстоит сыграть с лондонцами, а также с «Наполи», «Ливерпулем», «Айнтрахтом», «Аяксом», «Атлетиком» и «Копенгагеном». А стартует «Карабах» с матча в гостях с «Бенфикой». У команды из Баку очень тяжёлая сетка, каждая ничья или победа будет успехом. В Португалии «Карабах» точно поборется за очки, иначе рассчитывать на попадание в топ-24 не получится.