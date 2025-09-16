Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.25
П2
5.20
Футбол. Кубок России
18:45
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.30
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.68
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
19:45
ПСВ
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Кубок России
20:45
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.37
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.34
П2
15.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ювентус
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.74
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.81
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.91
П2
4.04

Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026.

«В Лиге чемпионов буду болеть за испанские команды: “Барселону”, “Реал”, “Атлетико”, “Атлетик” и “Вильярреал”. Я много лет играл и жил в Испании, поэтому стану поддерживать эти команды. По ходу турнира могут ещё появиться команды, за которые буду переживать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.