«Карабах» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 16 сентября, завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между португальской «Бенфикой» и «Карабахом» из Азербайджана.

Источник: Getty Images

Победу в игре, проходившей на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), одержали гости со счётом 3:2.

На шестой минуте полузащитник Энсо Барренечеа забил первый гол и вывел «Бенфику» вперёд. На 16-й минуте нападающий Вангелис Павлидис удвоил преимущество португальской команды. На 30-й минуте полузащитник Леандру Андраде сократил отставание «Карабаха». На 48-й минуте нападающий Камило Дуран сравнял счёт в матче. На 86-й минуте нападающий Алексей Кащук вывел гостей вперёд.

В минувшем сезоне «Бенфика» дошла до ⅛ финала соревнования, где по сумме двух встреч уступила «Барселоне» (1:4). «Карабах» покинул турнир в квалификационном раунде плей-офф, где по результатам двух матчей проиграл «Динамо» Загреб со счётом 0:5.

Бенфика
2:3
Первый тайм: 0:0
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Бруну Лаже
Гурбан Гурбанов
Статистика
Бенфика
Карабах
Удары (всего)
15
10
Удары в створ
3
5
Угловые
8
3
Фолы
12
6
Офсайды
1
1
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти