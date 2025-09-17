Безумные 4:4 «Ювентуса» и «Боруссии», идеальные замены «Арсенала» и невероятный камбэк «Карабаха». Лига чемпионов вернулась!

1-й командой, которая в главном еврокубке выиграла шесть подряд матчей у представителей Испании, стал «Арсенал». По ходу данной серии «канониры» дважды победили «Севилью» и «Реал», а также «Жирону» и «Атлетик».

3-м после Зинедина Зидана и Сантьяго Солари тренером «Реала», который ранее играл за мадридцев в ЛЧ, стал Хаби Алонсо.

5 минут провел на поле Александер-Арнолд, чья замена стала для «Реала» самой ранней в ЛЧ.

14 (10+4) результативных баллов после выходов на замену заработал в «Арсенале» полузащитник Троссар. С момента трансфера бельгийца в январе 2023 года он самый эффективный джокер лондонцев.

18 лет и 33 дня — возраст полузащитника Мастантуоно, который стал самым юным игроком в стартовом составе «Реал» в ЛЧ. Он забрал рекорд у Эндрика, но не дотянул до аргентинского достижения, который установил Месси (17 лет и 166 дней).

57 мячей забил в ЛЧ нападающий «Реала» Мбаппе. Француз за вечер догнал и перегнал Руда ван Нистелроя и вышел на шестое место в списке лучших снайперов турнира.

63 пенальти реализовал в ЛЧ «Реал», превзойдя за вечер рекорд «Баварии».