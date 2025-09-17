Безумные 4:4 «Ювентуса» и «Боруссии», идеальные замены «Арсенала» и невероятный камбэк «Карабаха». Лига чемпионов вернулась!

Матч в золотую коллекцию
«Ювентус» и «Боруссию» привычно видеть в полосатых или, как минимум, в комбинированных футболках. Однако на игру в Турине выбрали однотонную форму, и черные принимали желтых. Может быть, команды тоже адаптировались к цветам, выдав в итоге безголевой первый тайм?! Понятно, что это шутка, но дортмундцы за 45 минут вообще ни разу не попали в створ. Зато когда во втором тайме до этого наконец-то дошло дело, Адейеми, убрав на замахе Келли и положив мяч в нижний угол, дал сигнал к началу голевой феерии.
«Старую синьору» за собой, естественно, вел Кенан Йылдыз. Его потрясающий крученый удар в дальнюю «девятку» — украшение вечера. Только отпраздновать его толком не удалось, потому что спустя две минуты неугомонный Адейеми отбросил мяч под удар Нмече. Три гола — и все дальними ударами! Со средней дистанции — и снова через пару минут (!) — ответил Влахович. Серб, который разыгрался в последний год контракта, убежал к воротам благодаря прекрасному пасу Йылдыза. За пятнадцать минут команды дважды обменялись голами, и это было еще не все!
Ключевые, как в какой-то момент казалось, роли исполнили вратари. Ди Грегорио, который при счете 0:1 остановил удар Гирасси в упор, пропустил от атаковавшего из-за штрафной Яна Коуту в ближний угол. Зато Кобель не дал Йылдызу оформить дубль и перевел мяч в штангу. Только и четвертый гол «Боруссии» — после попадания мяча в руку Келли и пенальти Бенсебаини — не позволил гостям выиграть. А команда Игора Тудора после 4:3 против «Интера» в Серии А отыграла два мяча в компенсированное время. Этот «Юве» — невероятен, а поверить в чудо заставил Влахович. Душан вылетел на прострел Калюлю, а потом сам же ассистировал Келли, который из неудачника вечера превратился в его героя!
Туринцы и дортмундцы подарили настоящий праздник, ведь восемь голов за тайм ЛЧ прежде видела лишь раз. Только год назад «Бавария» в Загреба избивала местное «Динамо» (9:2), а тут было представление двух ярчайших актеров. Матч — в золотую коллекцию лучшего турнира в мировом футболе!
Мощная скамейка «канониров»
«Атлетик» был хорош даже без травмированного Нико Уильямса. Впереди защиту «Арсенала» старался напрягать его старший брат Иньяки, а оборона — в принципе конек команды Эрнесто Вальверде даже после длительной дисквалификации Йерая Альвареса. «Канонирам» же в атаке всякий раз чего-то не хватало. То точного завершающего удара, как находившемуся в отличной позиции Эзе, то согласованности, как Дьекерешу, который в момент удара головой получил рассечение, столкнувшись с одноклубником Тимбером.
Казалось, как минимум нулевую ничью баски сохранят, но какой же обидный гол они пропустили! Началось все с того, что в ситуации, когда все полевые игроки находились на половине поля лондонцев, Унаи Симон сильным ударом отправил мяч к гостевой штрафной. Там же борьбу выиграли англичане и в несколько передач доставили мяч умчавшемуся от защитников Габриэлу Мартинелли. Причем завершающий удар у бразильца толком не получился, однако мяч все же проскочил в сетку под голкипером.
Только «ехать» — всегда важнее «шашечек», а гол есть гол. И один из самых критикуемых «канониров» показал выдающийся КПД, забив через 36 секунд после появления на поле! Это рекорд «Арсенала» в главном еврокубке. А выступивший в роли ассистента другой джокер — Троссар — еще и добил «Атлетик» на последних минутах при помощи рикошета. Микель Артета может гордиться своим чутьем или — длиной и качеством скамейки.
Возвращение мечты
Первый за восемь лет матч «Карабаха» в осенней стадии ЛЧ начался с шока. Четверти часа «Бенфике» хватило, чтобы повести с перевесом в два мяча. Барренечеа отличился при подаче углового, а вторым голевым пасом Судаков отправил Павлидиса один на один с вратарем. Греку, конечно, далеко до легенды «орлов» Эйсебио, который забил еще в старом Кубке чемпионов 46 мячей. Однако и восьми точных ударов хватило Павлидису, чтобы сравняться с Симоэсом и войти в топ-10 снайперов «Бенфики» в главном еврокубке.
Впрочем, на этом приятные для лиссабонцев моменты закончились, а команда Гурбана Гурбанова благодаря своему смелому и ориентированному на атаку футболу отыгрались. С самой лучшей стороны проявил себя новичок «Карабаха» Камило Дуран. Сначала колумбиец при подаче со штрафного сбросил мяч расстрелявшему ворота Леандро Андраде, а потом — после проникающего паса Янковича — с довольно острого угла поразил цель рикошетом от штаги.
А ведь были еще и сейвы Трубина, и попадание в каркас ворот. И «Карабах» в итоге вырвал победу, выстояв под атаками соперника и забив победный гол. Кащук, зацепившись за длинный пас своего вратаря, обыгрался с Зубиром и с разворота поразил ближний угол! Представитель Азербайджана впервые выиграл в основном части ЛЧ.
Кошмарный автогол и идеальная премьера
«Вильярреал» в Лондоне начал с курьезно пропущенного гола. Банальная подача Бергваля с фланга закончилась тем, что Луиз Жуниор не смог укротить мяч и фактически забросил его в собственные ворота. Классический пример того, как в историю можно войти, а можно — влипнуть. Последнее и удалось бразильцу, потому что так рано — уже на 4-й минуте — автоголов голкиперов в ЛЧ еще не фиксировалось. В свою очередь бывшему игроку «Арсенала» Пепе удачи в атаке не хватало. То мяч попадал в штангу, то проходил в сантиметрах от дальнего угла. А «шпоры» верны в себе — из последних 13 матчей в ЛЧ, где у них был перевес к перерыву, выиграны 10 при двух ничьих и единственном поражении.
Ну, а первый матч дня с самой скромной для нейтрального зрителя афишей вошел в историю. Как минимум — «Юниона», который начал с победы свою первую лигочемпионскую кампанию. Опыт участия в этом турнире был только у вратаря Шерпена, который в прошлом сезоне провел шесть матчей за «Штурм». Тем не менее, излишнее желание подвело ПСВ и персонально Пепи. Американский форвард помогал обороне и сфолил в собственной штрафной, а первый гол «Юниона» на новом уровне забил реализовавший пенальти канадец Промес Дэвид.
Дальше — больше. Эйндховенцы пропустили и второй гол, что становится неприятной тенденцией. До перерыва такое случается в третьем подряд матче ЛЧ, чего не было с 1993 года. А неизбежной первая с 2000 года победа представителя Бельгии в Нидерландах (тогда отличился «Андерлехт») стала после гола Кевина Мак Аллистера — брата полузащитника «Ливерпуля» и сборной Аргентины. ПСВ же смог лишь размочить счет на последней минуте, и этот гол получился особенным. Перешедший летом из АЗ Рубен ван Боммел забил первый мяч в главном еврокубке спустя четверть века после своего знаменитого отца Марка ван Боммела.
Статистика дня
1-й командой, которая в главном еврокубке выиграла шесть подряд матчей у представителей Испании, стал «Арсенал». По ходу данной серии «канониры» дважды победили «Севилью» и «Реал», а также «Жирону» и «Атлетик».
3-м после Зинедина Зидана и Сантьяго Солари тренером «Реала», который ранее играл за мадридцев в ЛЧ, стал Хаби Алонсо.
5 минут провел на поле Александер-Арнолд, чья замена стала для «Реала» самой ранней в ЛЧ.
14 (10+4) результативных баллов после выходов на замену заработал в «Арсенале» полузащитник Троссар. С момента трансфера бельгийца в январе 2023 года он самый эффективный джокер лондонцев.
18 лет и 33 дня — возраст полузащитника Мастантуоно, который стал самым юным игроком в стартовом составе «Реал» в ЛЧ. Он забрал рекорд у Эндрика, но не дотянул до аргентинского достижения, который установил Месси (17 лет и 166 дней).
57 мячей забил в ЛЧ нападающий «Реала» Мбаппе. Француз за вечер догнал и перегнал Руда ван Нистелроя и вышел на шестое место в списке лучших снайперов турнира.
63 пенальти реализовал в ЛЧ «Реал», превзойдя за вечер рекорд «Баварии».