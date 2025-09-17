«Юнион» полвека обитал на футбольном дне, а теперь гремит в Лиге чемпионов. Ему помогает математика

В стартовавшем сезоне ЛЧ есть четыре дебютанта турнира. И только один из них входит в топ-3 по количеству чемпионств внутри своей страны — причем речь о Бельгии, по уровню заметно опережающей и Кипр, и Казахстан, и Норвегию. Да, «Юнион Сент-Жиллуа» никогда не играл в главном еврокубке, зато аж 12 раз забирал национальное золото. Больше лишь у «Андерлехта» и «Брюгге», у которых на пару 20+ участий только в ЛЧ с ее нынешним названием.
Дело в том, что клуб зажигал слишком давно, когда никаких значимых международных соревнований еще не существовало. Последнее до 2025 года чемпионство случилось в 1935-м, а в какой-то момент «Юнион» вовсе покинул высший дивизион на 48 лет. Несколько поколений футбольных зрителей вообще ничего не слышало об этой команде до недавнего времени.
Историю успеха, падения и повторного взлета успели многократно рассказать, кажется, всем вокруг, поэтому о ней вкратце, чисто для справки и целостности повествования. Брюссельцы считались флагманом бельгийского футбола в начале XX века — взяли семь чемпионств за десять сезонов. После Первой мировой войны их немного потряхивало, но о глобальном упадке речи не шло. В 1949-м клуб впервые вылетел из элиты, завоевав перед этим еще четыре золота, три из которых подряд в первой половине 1930-х.
Позже «Юнион» возвращался в «вышку» и даже добирался до бронзы в сезоне-1955/56, но добиться прежних успехов не удалось — в 1973 году столичная команда надолго исчезла из поля зрения. Классно, конечно, иметь богатое на достижения прошлое, вот только вряд ли оно имеет хоть какое-то значение, когда ты оказываешься в четвертой лиге Бельгии. Ренессанса пришлось ждать почти полвека.
В 2018 году владельцем клуба стал Тони Блум — тот самый профессиональный игрок в покер, в чьем распоряжении также находится английский «Брайтон», в последнее время тоже стабильно демонстрирующий удивительные результаты. Дальше — подъем, которого, казалось, уже не произойдет.
В 2021-м «Юнион» поднялся в про-лигу и сразу бросился бороться за чемпионство — выиграл регулярку, но не дотянул до титула в стадии плей-офф. И все равно знатно пошумел. Как и в следующем сезоне, когда дошел до четвертьфинала Лиги Европы и остановился третьим в чемпионате. С национального пьедестала брюссельцы с тех пор вообще не спускаются. А в 2025-м состоялось и первое за 90 лет золото.
Естественно, причина перерождения и закрепления в статусе грозной силы — Тони Блум. Он и только он. В управлении клубами британец применяет так называемую методику манибола — функционеры подбирают футболистов в зависимости от необходимых критериев и никогда не переплачивают. Есть специальная формула, от которой отталкиваются при формировании списка потенциальных кандидатов в состав.
«Юнион» всего дважды в истории платил за кого-то больше пяти миллионов евро, а самое дорогое приобретение обошлось ему в 6,5 — перед чемпионским сезоном подписал Анана Халайли. По общей стоимости состава бельгийцы занимают 31-е место в текущей Лиге чемпионов, а на трех авторов голов в матче первого тура против ПСВ было потрачено около 3,5 миллиона евро. Сейчас они суммарно оцениваются в 21,5. И это пока.
За относительно короткий промежуток вновь обретенного величия в Брюсселе уже появилось несколько игроков, которые выросли в полноценных звезд топ-лиг. Например, Дениз Ундав и Виктор Бонифейс активно забивали за «Юнион» несколько лет назад и только потом разрывали в Германии. Оба, к слову, входят в десятку самых дорогих продаж клуба, а возглавляет список 21-летний Франьо Иванович — «Бенфика» прошедшим летом не пожалела на него без малого 23 миллиона евро. Брали его за четыре.
Как понятно по одному из предыдущих абзацев, «Юнион» потрясающе дебютировал в Лиге чемпионов, проехавшись в гостях по ПСВ. Его стоит бояться буквально каждому следующему сопернику, потому что на группе в еврокубках эта команда не останавливалась еще ни разу. Да, бывало, падала в турнир ниже рангом, но условная евровесна всегда на месте.
А еще — потому что брюссельцы правда восхитительны на всех уровнях. И с точки зрения руководства, и по-футбольному. Путь «Юниона» доказывает, что все может стать хорошо, в какой бы точке вы ни находились. Будь ты хоть павшим грандом, как «МЮ». Или вечным аутсайдером, как «Леванте». Или некогда лучшим, но давно заживо похороненным. При правильном подходе и терпении возможно добиться чего угодно. И то ли еще будет — у такого-то «Юниона».
Автор: Трофим Гондюреев
