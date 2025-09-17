«Юнион» полвека обитал на футбольном дне, а теперь гремит в Лиге чемпионов. Ему помогает математика

А еще — потому что брюссельцы правда восхитительны на всех уровнях. И с точки зрения руководства, и по-футбольному. Путь «Юниона» доказывает, что все может стать хорошо, в какой бы точке вы ни находились. Будь ты хоть павшим грандом, как «МЮ». Или вечным аутсайдером, как «Леванте». Или некогда лучшим, но давно заживо похороненным. При правильном подходе и терпении возможно добиться чего угодно. И то ли еще будет — у такого-то «Юниона».