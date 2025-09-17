Гвардиола не считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона Лиги чемпионов

«Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами, и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.



Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с “Интером”, и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».