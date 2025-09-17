Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Славия Пр
0
:
Буде-Глимт
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.62
П2
4.02
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:30
Сочи
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.00
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аякс
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.11
П2
1.74
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.80
П2
6.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
7.20
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Гвардиола не считает «Манчестер Сити» фаворитом нового сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» ответил на вопрос, считает ли он свою команду фаворитом европейского турнира.

Источник: Getty Images

«Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами, и выиграли всего один раз, так что сделать это достаточно трудно.

Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам предстоит сыграть, чтобы хорошо начать этот турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с “Интером”, и, надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».