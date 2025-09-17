Клуб с российским вратарем вырвал ничью на старте основного раунда ЛЧ

Норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным завершил вничью матч против чешской «Славии» в первом туре основного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Матч в Праге завершился со счетом 2:2.
У хозяев дубль оформил Юссуфа Мбоджи (23-я и 74-я минуты).
У норвежского клуба отличились Даниэль Басси (78) и Сондре Фет (90), а Каспер Хёг не забил пенальти на 54-й.
Следующим соперником «Будё-Глимт» будет «Тоттенхэм» 30 сентября, которому норвежская команда проиграла в полуфинале Лиги Европы в прошлом сезоне.
«Будё-Глимт» в этом году впервые попал в основной раунд главного еврокубка, обыграв в квалификации австрийский «Штурм».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Индржих Трпишовски
Хьетиль Кнутсен
Голы
Славия Пр
Юссуфа Мбоджи
(Лукаш Провод)
23′
Юссуфа Мбоджи
(Лукаш Провод)
74′
Буде-Глимт
Даниэль Басси
78′
Сондре Брунстад Фет
90′
Нереализованные пенальти
Буде-Глимт
Каспер Хег
54′
Составы команд
Славия Пр
36
Индржих Станек
4
Давид Зима
21
Давид Дудера
19
Оскар Дорли
17
Лукаш Провод
10
Христос Зафейрис
3
Томаш Холеш
18′
2
Штепан Халоупек
12
Юссуфа Мбоджи
70′
77′
8
Даики Хасиока
23
Михал Садилек
90′
7
Мухаммед Чам
9
Васил Кушей
90′
26
Иван Шранц
25
Томаш Хоры
77′
13
Моймир Хитил
90+9′
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
26
Хокун Эвьен
7
Патрик Берг
85′
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
45+2′
5
Хайтам Алеесами
79′
85′
2
Вилладс Нильсен
8
Сондре Эукленн
74′
19
Сондре Брунстад Фет
9
Каспер Хег
74′
21
Андреас Хельмерсен
30
Матиас Йергенсен
46′
24
Даниэль Басси
6
Юстейн Гундерсен
65′
23
Магнус Рийснес
Статистика
Славия Пр
Буде-Глимт
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
24
12
Удары в створ
10
9
Угловые
8
4
Фолы
13
11
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
