«Ливерпуль» — «Атлетико» М: хозяева забили дважды в первые шесть минут матча

Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Маурицио Мариани из Италии. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу англичан.
На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале сезона-2024/2025 парижане разгромили итальянский «Интер» (5:0).