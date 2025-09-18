Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов

На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте. На 89-й минуте свой второй мяч в этой встрече забил Палмер, но взятие ворот отменили из-за офсайда.