Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов

Победу со счётом 3:1 одержали мюнхенцы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания).
На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте. На 89-й минуте свой второй мяч в этой встрече забил Палмер, но взятие ворот отменили из-за офсайда.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
Венсан Компани
Энцо Мареска
Тревор Чалоба
20′
Гарри Кейн
27′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
63′
Коул Палмер
(Мало Гюсто)
29′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
86′
17
Майкл Олисе
85′
14
Луис Диас
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
44
Йосип Станишич
51′
23
Саша Боэ
7
Серж Гнабри
90′
20
Том Бишоф
9
Гарри Кейн
90′
11
Николас Джексон
4
Джонатан Та
29′
46′
3
Ким Мин Джэ
45
Александр Павлович
64′
8
Леон Горецка
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
68′
17
Андрей Сантос
90+6′
8
Энцо Фернандес
81′
41
Эстеван
24
Рис Джеймс
68′
49
Алехандро Гарначо
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти