Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов

Завершён матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались немецкая «Бавария» и английский «Челси».

Источник: Getty Images

Победу со счётом 3:1 одержали мюнхенцы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания).

На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперёд. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте. На 89-й минуте свой второй мяч в этой встрече забил Палмер, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

В следующем туре «Бавария» 30 сентября сыграет в гостях с «Пафосом», «Челси» в тот же день примет на своём поле «Бенфику».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Бавария
3:1
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Энцо Мареска
Голы
Бавария
Тревор Чалоба
20′
Гарри Кейн
27′
Гарри Кейн
(Серж Гнабри)
63′
Челси
Коул Палмер
(Мало Гюсто)
29′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
86′
17
Майкл Олисе
85′
14
Луис Диас
2
Дайот Упамекано
6
Йозуа Киммих
44
Йосип Станишич
51′
23
Саша Боэ
7
Серж Гнабри
90′
20
Том Бишоф
9
Гарри Кейн
90′
11
Николас Джексон
4
Джонатан Та
29′
46′
3
Ким Мин Джэ
45
Александр Павлович
64′
8
Леон Горецка
Челси
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
68′
17
Андрей Сантос
90+6′
8
Энцо Фернандес
81′
41
Эстеван
24
Рис Джеймс
68′
49
Алехандро Гарначо
Статистика
Бавария
Челси
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
5
3
Угловые
6
2
Фолы
12
7
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти