Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
«Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико» на 90+2-й минуте, упустив отрыв в два мяча в ЛЧ

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико» Мадрид.

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Италии. Победу со счётом 3:2 праздновали англичане.

На четвёртой минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На шестой минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль сравнял счёт. На 90+2-й минуте защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принёс своей команде победу.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Ливерпуль
3:2
Первый тайм: 2:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Диего Симеоне
Голы
Ливерпуль
Эндрю Робертсон
(Мохамед Салах)
4′
Мохамед Салах
(Райан Гравенберх)
6′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
90+2′
Атлетико
Маркос Льоренте
(Джакомо Распадори)
45+3′
Маркос Льоренте
81′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
38
Райан Гравенберх
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
30
Джереми Фримпонг
58′
12
Конор Брэдли
70′
26
Эндрю Робертсон
86′
6
Милош Керкез
7
Флориан Вирц
74′
73
Рио Нгумоха
9
Александер Исак
58′
10
Алексис Макаллистер
18
Коди Гакпо
58′
22
Юго Экитике
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
21
Хави Галан
20
Джулиано Симеоне
24
Робен Ле Норман
31′
15
Клеман Лангле
45+4′
8
Пабло Барриос
23
Николас Гонсалес
77′
18
Марк Пубиль
4
Конор Галлахер
61′
16
Науэль Молина
22
Джакомо Распадори
52′
6
Коке
7
Антуан Гризманн
61′
9
Александр Серлот
Статистика
Ливерпуль
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
10
Удары в створ
6
5
Угловые
7
6
Фолы
7
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти