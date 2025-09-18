У Хайкина камбэк, Симеоне полез в драку с фанатом, а «ПСЖ» — мощь. ЛЧ, не останавливайся!

В каком бы состоянии ни находился «Атлетико» — а нынешняя форма мадридцев пока удручает, — они всегда убийственны во встречах с топ-командами. Особенно если эта команда — «Ливерпуль». Особенно если она ведёт 2:0. Мерсисайдские ветераны явно забыли матч в 2020-м на «Энфилде». Салах и Робертсон организовали два мяча уже к шестой минуте и продолжали напрягать Облака: набили аж 16 ударов по чужим воротам и почти выпросили пенальти у судьи.