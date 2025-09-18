Салах сравнялся с Ибрагимовичем и Шевченко по голам в Лиге чемпионов

Салах забил гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2).
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.
В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Галатасараем». Матч состоится 30 сентября.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.