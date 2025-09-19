Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном», сравняв счёт на 90+2-й минуте в матче ЛЧ

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и леверкузенский «Байер».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил экс-игрок московского Джордан Ларссон. Шведский форвард отличился на 9-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник гостей Алехандро Гримальдо сравнял счёт ударом со штрафного. На 87-й минуте нападающий хозяев Роберт вывел датскую команду вперёд. В конце матча на 90+2-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила «Интер» со счётом 5:0.