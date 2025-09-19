«Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном», сравняв счёт на 90+2-й минуте в матче ЛЧ

Первый гол в матче забил экс-игрок московского Джордан Ларссон. Шведский форвард отличился на 9-й минуте. Во втором тайме на 82-й минуте полузащитник гостей Алехандро Гримальдо сравнял счёт ударом со штрафного. На 87-й минуте нападающий хозяев Роберт вывел датскую команду вперёд. В конце матча на 90+2-й минуте защитник «Копенгагена» Пантелис Хацидиакос забил гол в свои ворота.