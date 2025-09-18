«Монако» без Головина крупно проиграл «Брюгге» на старте ЛЧ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» обыграл «Монако» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Брюгге завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Николо Трезольди (32-я минута), Рафаэль Оньедика (39), Ханс Ванакен (42) и Мамаду Диахон (75). У проигравших забил Ансу Фати (90+2). На 10-й минуте нападающий монегасков Магнес Аклиуш не смог реализовать пенальти.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграл в матче из-за травмы, он пропустит около месяца.
В следующем матче «Брюгге» 30 сентября сыграет на выезде с итальянской «Аталантой», «Монако» 1 октября примет английский «Манчестер Сити».
В другом матче дня гол экс-футболиста «Спартака» Джордана Ларссона помог датскому «Копенгагену» дома сыграть вничью с немецким «Байером» (2:2). У хозяев на замену вышел бывший нападающий «Краснодара» Виктор Классон.
Ники Хайен
Ади Хюттер
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
