«Монако» без Головина крупно проиграл «Брюгге» на старте ЛЧ

«Монако» без Головина крупно проиграл «Брюгге» на старте Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» обыграл «Монако» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Брюгге завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Николо Трезольди (32-я минута), Рафаэль Оньедика (39), Ханс Ванакен (42) и Мамаду Диахон (75). У проигравших забил Ансу Фати (90+2). На 10-й минуте нападающий монегасков Магнес Аклиуш не смог реализовать пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграл в матче из-за травмы, он пропустит около месяца.

В следующем матче «Брюгге» 30 сентября сыграет на выезде с итальянской «Аталантой», «Монако» 1 октября примет английский «Манчестер Сити».

В другом матче дня гол экс-футболиста «Спартака» Джордана Ларссона помог датскому «Копенгагену» дома сыграть вничью с немецким «Байером» (2:2). У хозяев на замену вышел бывший нападающий «Краснодара» Виктор Классон.

Брюгге
4:1
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Ники Хайен
Ади Хюттер
Статистика
Брюгге
Монако
Удары (всего)
26
14
Удары в створ
10
5
Угловые
4
5
Фолы
11
9
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти