«Монако» без Головина крупно проиграл «Брюгге» на старте ЛЧ

Встреча в Брюгге завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых отличились Николо Трезольди (32-я минута), Рафаэль Оньедика (39), Ханс Ванакен (42) и Мамаду Диахон (75). У проигравших забил Ансу Фати (90+2). На 10-й минуте нападающий монегасков Магнес Аклиуш не смог реализовать пенальти.