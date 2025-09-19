«Айнтрахт» одержал волевую разгромную победу над «Галатасараем» в 1-м туре Лиги чемпионов

На восьмой минуте полузащитник Юнус Акгюн открыл счёт в матче. На 37-й минуте защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес отправил мяч в собственные ворота. На 45+2-й минуте турецкий полузащитник Джан Узун вывел «Айнтрахт» вперёд. На 45+4-й минуте нападающий Жонатан Буркардт удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте Буркардт оформил дубль. На 75-й минуте полузащитник Ансгар Кнауфф забил пятый мяч своей команды.