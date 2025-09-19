Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Флик высказался о победе «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе его команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о победе его команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).

«Очень важно начать турнир с трёх очков. Команда сегодня была фантастической. Возможно, мы сегодня совершили много ошибок, но я очень счастлив», — приводит слова Флика Barca Universal на своей странице в социальной сети X.

В следующем туре соревнования каталонский клуб встретится с «Пари Сен-Жермен». Игра состоится 1 октября и пройдёт в Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Французский клуб является действующим победителем Лиги чемпионов.