Тренер «Ньюкасла» Хау прокомментировал поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов

"Разочарование. Мы были полностью в игре. Я не чувствовал, что мы выбивались из неё. Я разочарован, что мы не забили первыми. Это было критически важно. У нас были шансы сделать это. Это была искренняя, смелая игра, но, возможно, нам не хватило качества, чтобы одержать победу.