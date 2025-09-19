Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Ростов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 9:10
ЦСКА
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Конте высказался о ранней замене Де Брёйне в проигранном матче «Наполи» с «Ман Сити»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о поражении команды во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2), а также о замене полузащитника Кевина Де Брёйне (экс-игрок «горожан») на 26-й минуте из-за удаления защитника Джованни Ди Лоренцо.

«Все мы сожалеем. Я подготовил тот план на игру, который был в первые 20 минут, но затем удаление всё изменило. Не буду говорить, справедливое оно или нет, потому что даже не видел эпизод. С “Сити” сложно играть даже в равных составах, а если вы остаётесь на 70 минут вдесятером, это становится невозможным.

Замена Де Брёйне из-за удаления Ди Лоренцо? Иногда судьба может поставить подножку. Мне было жаль менять его, потому что команда потеряла его влияние. Я лишил его удовольствия от матча на его бывшем стадионе с его бывшим клубом", — приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.