Конте высказался о ранней замене Де Брёйне в проигранном матче «Наполи» с «Ман Сити»

«Все мы сожалеем. Я подготовил тот план на игру, который был в первые 20 минут, но затем удаление всё изменило. Не буду говорить, справедливое оно или нет, потому что даже не видел эпизод. С “Сити” сложно играть даже в равных составах, а если вы остаётесь на 70 минут вдесятером, это становится невозможным.