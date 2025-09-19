Гвардиола отреагировал на рекорд Холанда в Лиге чемпионов

«Что я могу сказать? Цифры говорят сами за себя. Нам повезло, что он у нас есть. Просто хочу поздравить его, потому что он в компании таких бомбардиров, как Руд ван Нистелрой, Роберт Левандовски, но особенно — двух монстров, Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые доминировали 20 лет. Для Эрлинга быть рядом с ними — это невероятно», — приводит слова Гвардиолы BBC.