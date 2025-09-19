Ричмонд
Гвардиола отреагировал на рекорд Холанда в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на достижение Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Холанд забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (2:0). Норвежский футболист сделал это в своей 49-й игре в соревновании — быстрее всех в истории турнира.

«Что я могу сказать? Цифры говорят сами за себя. Нам повезло, что он у нас есть. Просто хочу поздравить его, потому что он в компании таких бомбардиров, как Руд ван Нистелрой, Роберт Левандовски, но особенно — двух монстров, Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые доминировали 20 лет. Для Эрлинга быть рядом с ними — это невероятно», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2034 года.