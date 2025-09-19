Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов

В четверг «Барселона» в гостях нанесла поражение английскому «Ньюкаслу» со счетом 2:1 в матче первого тура основного этапа еврокубка. Победный дубль оформил Рашфорд, арендованный летом у английского «Манчестер Юнайтед». Он забил свои первые мячи за «Барселону» в официальных матчах.