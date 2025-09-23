В Казахстане рассказали об ажиотаже вокруг билетов на матч ЛЧ «Кайрат» — «Реал»

Билеты на матч — очень дорогие по меркам Казахстана и Европы. На Эль-Классико «Барселона» — «Реал Мадрид» можно купить билеты дешевле. В Казахстан на этот матч приедет очень много болельщиков «Реала». Последний раз такой ажиотаж был, когда «Кайрат» играл с «Селтиком» в отборочном раунде ЛЧ. Был страшный ажиотаж и десятки тысяч людей не попали на игру. А на сборную был такой ажиотаж во время отборочных матчей Чемпионата Мира 2010, когда приезжала сборная Англии с Бекхэмом и Руни«, — рассказал корреспонденту “Чемпионату” Николаю Баранову источник, знакомый с ситуацией.