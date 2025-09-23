Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
7.30
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.25
П2
3.32
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.11
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.42
П2
2.37
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2

В Казахстане рассказали об ажиотаже вокруг билетов на матч ЛЧ «Кайрат» — «Реал»

Источник из Казахстана, знающий ситуацию перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал» Мадрид, высказался об ажиотаже вокруг игры. Встреча пройдёт 30 сентября на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

Источник: Getty Images

«Люди с утра начали регистрироваться на разных площадках, имеющих разрешение от “Кайрата” на продажу билетов, включая официальный сайт. За час до официального старта продаж поступило 50 тысяч заявок, а меньше чем через час после старта их число достигло 215 тысяч.

Официально клуб объявил, что продажа билетов ограничена одной картой и индивидуальным кодом. Билеты будут отправляться за шесть часов до матча, чтобы ограничить действия спекулянтов. В этом смысле «Кайрат» отработал здорово. Первые ряды на стадионе продаваться не будут по соображениям безопасности. Стадион вмещает около 23 тысяч зрителей.

Билеты на матч — очень дорогие по меркам Казахстана и Европы. На Эль-Классико «Барселона» — «Реал Мадрид» можно купить билеты дешевле. В Казахстан на этот матч приедет очень много болельщиков «Реала». Последний раз такой ажиотаж был, когда «Кайрат» играл с «Селтиком» в отборочном раунде ЛЧ. Был страшный ажиотаж и десятки тысяч людей не попали на игру. А на сборную был такой ажиотаж во время отборочных матчей Чемпионата Мира 2010, когда приезжала сборная Англии с Бекхэмом и Руни«, — рассказал корреспонденту “Чемпионату” Николаю Баранову источник, знакомый с ситуацией.

Футбол. Лига чемпионов
30.09
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
11.50
П2
1.12