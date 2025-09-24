Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа

Ранее госагентство Казинформ писало о проблемах при покупке билетов. Отмечается, что технические сложности были вызваны огромным количеством желающих посетить матч. В какой-то момент электронная очередь для покупки билетов на матч составила около 130 тысяч человек. При этом стадион, на котором состоится игра, вмещает только 23 тысячи человек.