Билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» раскупили за 4 часа

Матч Лиги чемпионов пройдет 30 сентября в Алма-Ате.

Источник: Gualter Fatia/Getty Images

АСТАНА, 24 сентября. /ТАСС/. Билеты на матч между «Кайратом» из Алма-Аты и мадридским «Реалом» были раскуплены за 4 часа. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского футбольного клуба.

Продажа билетов началась 23 сентября. Через 4 часа после объявления о начале продаж пресс-служба «Кайрата» сообщила о том, что все билеты раскупили.

Ранее госагентство Казинформ писало о проблемах при покупке билетов. Отмечается, что технические сложности были вызваны огромным количеством желающих посетить матч. В какой-то момент электронная очередь для покупки билетов на матч составила около 130 тысяч человек. При этом стадион, на котором состоится игра, вмещает только 23 тысячи человек.

Матч пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанский клуб в гостях проиграл португальскому «Спортингу» (1:4).

