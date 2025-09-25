Владимир Стогниенко прокомментировал результат матча «Ницца» — «Рома» в Лиге Европы

«Гасперини ставит свой фирменный стиль в “Роме” — получается, честно говоря, быстрее, чем ожидалось. Кроме того, он успел взбодрить Пеллегрини. Его выход на поле сразу оживил игру римлян во втором тайме. Также он учится обходиться без Дибалы, который вернётся на поле, скорее всего, уже после паузы на игры сборных. Итог: “Рома” одержала четвёртую победу в сезоне, причём впервые забила больше одного мяча. Главная проблема — нападающие. Голы приходят к “Роме” с большим трудом, а победу над “Ниццей” принесли голы центральных защитников», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».