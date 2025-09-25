Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Родина
3
П1
X
П2

Владимир Стогниенко прокомментировал результат матча «Ницца» — «Рома» в Лиге Европы

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «Ромы» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Ниццей» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «Ромы» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Ниццей» (2:1).

«Гасперини ставит свой фирменный стиль в “Роме” — получается, честно говоря, быстрее, чем ожидалось. Кроме того, он успел взбодрить Пеллегрини. Его выход на поле сразу оживил игру римлян во втором тайме. Также он учится обходиться без Дибалы, который вернётся на поле, скорее всего, уже после паузы на игры сборных. Итог: “Рома” одержала четвёртую победу в сезоне, причём впервые забила больше одного мяча. Главная проблема — нападающие. Голы приходят к “Роме” с большим трудом, а победу над “Ниццей” принесли голы центральных защитников», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».