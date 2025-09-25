«Ноттингем Форест» сыграл вничью в первом за 30 лет еврокубковом матче

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в матче первого тура общего этапа Лиги Европы.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:2. В составе «Бетиса» отличились Седрик Бакамбу (15-я минута) и Антони (85). У «Ноттингема» дубль оформил Игор Жезус (18, 23).
Этот матч стал для «Ноттингем Форест» первым в еврокубках за 30 лет. В предыдущий раз клуб играл в Европе в сезоне-1995/96, тогда он дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА.
В следующем туре «Ноттингем Форест» примет датский «Мидтьюлланн» 2 октября. В тот же день «Бетис» в гостях сыграет с болгарским «Лудогорцем».
Результаты других матчей:
«Брага» (Португалия) — «Фейенорд» (Нидерланды) — 1:0;
«Динамо» (Хорватия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1;
«Фрайбург» (Германия) — «Базель» (Швейцария) — 2:1.