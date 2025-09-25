Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
0
:
Маккаби
0
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» сыграл вничью в первом за 30 лет еврокубковом матче

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Бетисом» в матче Лиги Европы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в матче первого тура общего этапа Лиги Европы.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:2. В составе «Бетиса» отличились Седрик Бакамбу (15-я минута) и Антони (85). У «Ноттингема» дубль оформил Игор Жезус (18, 23).

Этот матч стал для «Ноттингем Форест» первым в еврокубках за 30 лет. В предыдущий раз клуб играл в Европе в сезоне-1995/96, тогда он дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА.

В следующем туре «Ноттингем Форест» примет датский «Мидтьюлланн» 2 октября. В тот же день «Бетис» в гостях сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Результаты других матчей:

«Брага» (Португалия) — «Фейенорд» (Нидерланды) — 1:0;

«Динамо» (Хорватия) — «Фенербахче» (Турция) — 3:1;

«Фрайбург» (Германия) — «Базель» (Швейцария) — 2:1.